Lavena Ponte Tresa, scontro tra due auto in via Piacco: cinque persone coinvolte
L’incidente è avvenuto attorno alle 17.30 in via Piacco. Sul posto sono intervenuti ambulanze, automedica, carabinieri e vigili del fuoco
Grande spavento ma, fortunatamente, conseguenze meno preoccupanti per le cinque persone rimaste coinvolte nel pomeriggio di giovedì 20 agosto in un incidente stradale avvenuto in via Piacco, a Lavena Ponte Tresa. Lo scontro, che ha coinvolto due automobili, è avvenutoattorno alle 17.30. (immagine di repertorio)
Cinque persone coinvolte nell’incidente
Nell’incidente sono coinvolti tre uomini di 43, 51 e 74 anni e due donne di 50 e 74 anni.
Sul posto sono state inviate due ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. Due pazienti sono stati trasportati in ospedale in codice verde e uno in codice giallo.
Carabinieri e vigili del fuoco in via Piacco
Per l’incidente sono stati allertati anche i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco di Varese. Restano da chiarire la dinamica dello scontro e le cause che hanno portato le due auto a entrare in collisione.
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