Varese News

Varese Laghi

Lavena Ponte Tresa, scontro tra due auto in via Piacco: cinque persone coinvolte

L’incidente è avvenuto attorno alle 17.30 in via Piacco. Sul posto sono intervenuti ambulanze, automedica, carabinieri e vigili del fuoco

Ambulanza generica con Automedica - 2026

Grande spavento ma, fortunatamente, conseguenze meno preoccupanti per le cinque persone rimaste coinvolte nel pomeriggio di giovedì 20 agosto in un incidente stradale avvenuto in via Piacco, a Lavena Ponte Tresa. Lo scontro, che ha coinvolto due automobili, è avvenutoattorno alle 17.30. (immagine di repertorio)

Cinque persone coinvolte nell’incidente

Nell’incidente sono coinvolti tre uomini di 43, 51 e 74 anni e due donne di 50 e 74 anni.

Sul posto sono state inviate due ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. Due pazienti sono stati trasportati in ospedale in codice verde e uno in codice giallo.

Carabinieri e vigili del fuoco in via Piacco

Per l’incidente sono stati allertati anche i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco di Varese. Restano da chiarire la dinamica dello scontro e le cause che hanno portato le due auto a entrare in collisione.

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.