Lavena Ponte Tresa, scontro tra due auto in via Piacco: cinque persone coinvolte

Grande spavento ma, fortunatamente, conseguenze meno preoccupanti per le cinque persone rimaste coinvolte nel pomeriggio di giovedì 20 agosto in un incidente stradale avvenuto in via Piacco, a Lavena Ponte Tresa. Lo scontro, che ha coinvolto due automobili, è avvenutoattorno alle 17.30. (immagine di repertorio)

Cinque persone coinvolte nell’incidente

Nell’incidente sono coinvolti tre uomini di 43, 51 e 74 anni e due donne di 50 e 74 anni.

Sul posto sono state inviate due ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. Due pazienti sono stati trasportati in ospedale in codice verde e uno in codice giallo.

Carabinieri e vigili del fuoco in via Piacco

Per l’incidente sono stati allertati anche i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco di Varese. Restano da chiarire la dinamica dello scontro e le cause che hanno portato le due auto a entrare in collisione.