Laveno End of Summer Festival: una tempesta di musica sul Lago Maggiore

C’è quel momento, alla fine di agosto, in cui l’estate sembra voler finire troppo in fretta. È proprio lì che nasce il Laveno End of Summer Festival: nell’ultimo grande weekend d’estate, quando si ha ancora voglia di stare fuori, ascoltare musica, incontrare persone e fare tardi. Quando il cielo può cambiare colore da un momento all’altro e una serata può prendere una direzione completamente diversa da quella che avevamo immaginato.

Dal 28 al 30 agosto 2026, il Parco Gaggetto di Laveno Mombello, affacciato sul Lago Maggiore, ospita la quinta edizione del Laveno End of Summer Festival: tre giorni a ingresso gratuito tra musica live, food, drink, market e creatività.

Sul palco si alterneranno Disme, Vaz Tè, Sissi, Marte, Lil Jolie, Sally Cruz, Principe, Volpi, Chryverde, Luca Re, Taizal e Affanno, Maisby, Deiv, Longo, Zaga, Doxx, Verosimile, 29Giulio, Blu, Don’t Tell Mama, Èva, Manzo, Roedeer, Lavíe, Australopitechno, Jaen e Malaffari, in un programma che attraversa rap, urban, pop, elettronica e nuove sonorità.

Una tempesta estiva

Quest’anno il festival prende il nome e l’immaginario di una tempesta estiva: breve, intensa, imprevedibile. Una metafora per raccontare il modo in cui vivere questi tre giorni: senza sapere esattamente cosa aspettarsi, ma lasciandosi attraversare dalla musica, dalle persone e da tutto quello che può succedere quando un’estate sta per finire. Ogni creatura reagisce alla tempesta in modo diverso. E così il festival ha costruito un universo fatto di otto creature simboliche — il Gufo, il Cigno, la Farfalla, il Cervo, la Volpe, il Pesce, il Cinghiale e la Rana — e una nona carta, la Notte Stellata, la più rara.

Non sono semplicemente animali, ma istinti, energie e parti di noi che emergono quando il cielo cambia colore. Ogni carta custodisce un’identità e una frequenza diverse, un modo differente di attraversare la stessa tempesta. Un immaginario che nasce dai luoghi che circondano il festival: il Lago Maggiore, i boschi della provincia di Varese e le notti di fine estate, quando tutto sembra ancora possibile.

La domanda che accompagna questa edizione è semplice: Sotto la tempesta, cosa diventi?

Un festival nato dai giovani. Dietro a tutto questo, però, ci sono soprattutto persone. Il Laveno End of Summer Festival nasce dall’iniziativa dei giovani del territorio e continua a essere costruito dai giovani, per i giovani e dando ai giovani un ruolo centrale nella produzione culturale.

Negli anni, quella prima intuizione è cresciuta fino a trasformarsi in un appuntamento capace di attirare migliaia di persone, mantenendo però la propria natura partecipativa e una rete fatta di ragazzi, associazioni, professionisti, volontari e realtà del territorio.

L’edizione 2026 è organizzata da Focus Laveno ODV, in partenariato con il Comune di Laveno Mombello, promossa dal Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello (CCDG), con il supporto alla direzione artistica di Outsoon, in collaborazione con Amici del Panzerock, con l’artwork di Alhoa Project e la direzione artistica di Stefano Solazzo.

È una squadra ampia, fatta anche di tutte quelle persone che lavorano lontano dal palco: dalla produzione alla comunicazione, dalla fotografia alla gestione dei volontari, dall’ufficio stampa alla parte amministrativa e organizzativa.

Perché un festival non comincia quando si accendono le casse. Comincia mesi prima, con persone che scelgono di mettersi in gioco e con altre persone che decidono di credere in quello che stanno costruendo.

Un appuntamento che continua a crescere

Il risultato è un festival che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate del territorio. Dopo la crescita delle prime edizioni, il 2025 ha superato le 10.000 presenze, confermando la capacità dell’End of di trasformare il Gaggetto in un grande spazio di incontro tra generazioni, musica e territorio. Una crescita che non significa soltanto numeri, ma anche responsabilità. Anche nel 2026 il festival prosegue infatti il proprio percorso verso una maggiore sostenibilità, lavorando sulla riduzione dell’impatto ambientale, dei materiali monouso e dei rifiuti, sulla raccolta differenziata e sulla mobilità sostenibile, in collaborazione con Etifor e WOWnature.

Tre giorni per non far finire l’estate

C’è il palco. Ci sono gli artisti. Ci sono i panzerotti degli Amici del Panzerock, il food, i drink, il market e il lago. Ma soprattutto c’è la possibilità di arrivare al Gaggetto senza sapere esattamente cosa succederà dopo. Perché forse è questo il bello di una tempesta estiva. Arriva, cambia l’aria, scompiglia tutto e poi passa. E quando se ne va, magari ci lascia qualcosa che prima non avevamo visto. Dal 28 al 30 agosto, al Parco Gaggetto di Laveno Mombello, l’estate non è ancora finita.

LAVENO END OF SUMMER FESTIVAL 2026

Parco Gaggetto – Laveno Mombello (VA) 28–29–30 agosto 2026. Ingresso gratuito. Per informazioni e aggiornamenti: End of Summer Festival. Per sostenere il progetto: Aspettando l’End – Fondazione Comunitaria del Varesotto. Per informazioni e programma: www.endofsummerfestival.it.

Organizzato da Focus Laveno ODV. In partenariato con il Comune di Laveno Mombello, promosso dal Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello, con il supporto alla direzione artistica di Outsoon. In collaborazione con Amici del Panzerock.