Laveno Mombello fa il pienone a Ferragosto: oltre 30mila persone per fuochi e processione delle barche

Laveno Mombello fa il pienone per uno degli appuntamenti più amati dell’estate sul Lago Maggiore. Oltre 30mila persone hanno assistito nella serata di sabato 15 agosto allo spettacolo pirotecnico che ha illuminato il golfo per circa trenta minuti, chiudendo la 63esima edizione del Ferragosto Lavenese.

Galleria fotografica Il ferragosto lavenese con la processione delle barche e lo spettacolo dei fuochi d’artificio 4 di 23

Una lunga serata iniziata nel segno della tradizione, con la Benedizione delle Barche illuminate, e culminata alle 22.30 in punto con l’accensione dei fuochi d’artificio. Migliaia di persone hanno occupato il lungolago e i punti affacciati sul golfo per seguire uno degli eventi che ogni anno richiama a Laveno Mombello residenti, villeggianti e visitatori provenienti anche da fuori territorio.

Oltre 30mila persone sul golfo di Laveno

Sono oltre trentamila le presenze stimate per lo spettacolo pirotecnico, uno dei momenti tradizionalmente più attesi del Ferragosto lavenese.

Per circa mezz’ora il cielo sopra il Lago Maggiore si è riempito di luci e colori, con i riflessi dei fuochi sull’acqua a fare da scenario a una serata seguita da un pubblico distribuito lungo le rive e nei diversi punti panoramici della città.

Lo spettacolo pirotecnico di quest’anno è stato offerto dall’amministrazione comunale di Laveno Mombello ed è iniziato alle 22.30, come da programma.

La 63esima edizione si apre con la Benedizione delle Barche

Prima dei fuochi, il Lago Maggiore è stato protagonista della tradizionale Benedizione delle Barche illuminate, appuntamento che apre il Ferragosto Lavenese e rinnova il legame della comunità con il lago e la navigazione.

La cerimonia è stata organizzata da Officine dell’Acqua e dall’Associazione velica del Verbano. A officiare la benedizione sono stati don Adriano e don Giuseppe.

Le imbarcazioni illuminate hanno attraversato le acque da Punta San Michele al Golfo di Laveno, dando vita a una processione sul lago accompagnata dalle persone affacciate sul lungolago. Un momento che precede tradizionalmente il grande spettacolo pirotecnico e che conserva un forte valore simbolico per la comunità lavenese.