Laveno Mombello festeggia i 105 anni di Maria Assunta Favro, una vita tra viaggi e memoria

Traguardo eccezionale alla Fondazione Menotti Bassani di Laveno Mombello, dove la comunità si appresta a festeggiare i 105 anni della residente Maria Assunta Favro. Un traguardo storico che racchiude un secolo di vicende straordinarie, tra viaggi in giro per il mondo, ricordi lontani e una grande determinazione. Nata il 16 agosto 1921 a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, festeggerà ufficialmente con parenti e operatori della struttura la giornata del 19 agosto per ragioni organizzative.

Una vita intensa e dinamica, vissuta con curiosità e forza di carattere fin dai primi anni. Cresciuta in una famiglia numerosa e patriarcale del Veneziano, ha appreso l’operosità della vita agricola e la condivisione quotidiana. In giovane età ha frequentato con assiduità la comunità locale, facendosi notare per le sue spiccate doti canore come solista nel coro parrocchiale.

Gli anni in Africa e le prove della guerra

Verso i sedici anni la svolta: il trasferimento a Tripoli al seguito del padre muratore. Nella capitale libica Maria Assunta trova impiego come bambinaia presso un’agiata famiglia italiana e, a vent’anni, conosce il futuro marito, allora responsabile della sede Fiat a Misurata. La felicità coniugale viene però presto travolta dal secondo conflitto mondiale. Incinta del primo figlio, la donna è costretta a rientrare in patria, dove il primogenito Roberto nasce nel marzo del 1942.

I periodi bellici portano grandi sofferenze alla famiglia: nel 1944 il padre perde la vita tragicamente sotto un bombardamento nei pressi di Venezia, mentre il marito rimane prigioniero per ben cinque lunghi anni. Al termine del conflitto la riunione familiare a Milano segna la ripartenza. Nel 1947 nasce la seconda figlia e successivamente, grazie al nuovo impiego del coniuge presso l’azienda Techint, la vita della famiglia riprende con stabilità, pur richiedendo lunghi periodi di lontananza del capofamiglia impegnato all’estero.

Crociere, viaggi e l’attività commerciale ad Albissola

Quando i figli diventano grandi, Maria Assunta segue il marito nei suoi frequenti spostamenti internazionali, vivendo in diverse realtà all’estero. Una passione per i viaggi e per il mondo che non si interrompe nemmeno dopo la scomparsa del coniuge, avvenuta nel 1978. Negli anni successivi continua infatti a viaggiare per mare ed entra nel mondo del commercio, aprendo ad Albissola Mare, in provincia di Savona, un negozio di importazione di mobili e oggetti d’arte da tutto il mondo insieme al figlio Roberto.

L’arrivo a Laveno Mombello

Dopo la perdita del figlio Roberto e a seguito di un infortunio, la donna è stata accolta presso la Fondazione Menotti Bassani di Laveno Mombello insieme all’immancabile cagnolino Paquito. Donna dal carattere tenace e sempre propositiva verso la vita, mantiene tuttora un profondo legame con il fratello Luigi, di dieci anni più giovane, e con i propri cari, continuando a godere della serenità e dell’assistenza offerta dalla struttura lacustre.