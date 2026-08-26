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Lavori al cavalcavia di Castronno: chiusure in via Roma e stop notturni in A8

L'intervento di adeguamento cura di Società Autostrade modifica la viabilità locale con l'introduzione del senso unico alternato fino a novembre. Previste anche chiusure temporanee dell'autostrada in orario notturno

Generico 24 Aug 2026

Scattano a Castronno i lavori di adeguamento al cavalcavia autostradale di via Roma curati da Società Autostrade. L’allestimento del cantiere comporta modifiche alla viabilità: dopo una prima chiusura totale della via per consentire l’avvio delle operazioni, la circolazione stradale procederà a senso unico alternato, modalità che rimarrà in vigore fino al mese di novembre.

L’intervento impatta anche sul traffico dell’autostrada A8, per la quale sono in programma alcune chiusure notturne temporanee nel tratto interessato:

Direzione Milano: il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno-Albizzate resta chiuso dalle ore 21:00 alle ore 05:00 nelle notti tra il 31 agosto e il 1° settembre e tra il 1° e il 2 settembre. L’entrata consigliata verso Milano è il casello di Solbiate Arno-Albizzate.

Direzione Varese: il tratto tra Busto Arsizio e Castronno viene chiuso al traffico, sempre dalle 21:00 alle 05:00, nelle notti tra il 2 e il 3 settembre e tra il 3 e il 4 settembre. L’entrata consigliata verso Varese è la stazione di Castronno.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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