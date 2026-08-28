Lavori e chiusure notturne sulla A7 e sulle tangenziali di Milano: il piano del traffico dal 31 agosto

Nuovi cantieri e manutenzioni straordinarie porteranno a una serie di modifiche alla circolazione lungo la rete di Milano Serravalle e sulle tangenziali milanesi a partire dalla serata di lunedì 31 agosto. Gli interventi, programmatici e distribuiti per lo più in orario notturno per ridurre i disagi automobilistici, interesseranno le autostrade A7, A50 e A51.

Tra i cantieri principali spicca la riqualificazione straordinaria del viadotto di Binasco al chilometro 11+350 della A7 Milano-Serravalle. Per permettere le operazioni, tra lunedì 31 agosto e venerdì 4 settembre, nelle sole ore notturne tra le 22:00 e le 06:00, scatterà la chiusura sia in direzione sud (Genova) sia in direzione nord (Milano) nel tratto compreso tra Binasco e Bereguardo. La società raccomanda massima attenzione alla segnaletica: «Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7».

Sulla stessa arteria, Autostrade per l’Italia ha programmato la chiusura permanente in ingresso da Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22:00 del 31 agosto al 15 novembre per la sostituzione delle barriere di sicurezza. Inoltre, nella notte tra il 3 e il 4 settembre, tra le 22:00 e le 05:00, chiuderà il tratto sud tra l’interconnessione A7-A26 e Serravalle. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione della segnaletica, tra l’1 e il 2 settembre resta vietata l’uscita e l’entrata a Castelnuovo Scrivia in direzione Milano, con deviazione verso Casei Gerola.

La Tangenziale Ovest (A50) sarà invece interessata da ripristini delle barriere protettive e stesura del nuovo asfalto. Tra le uscite coinvolte nelle ore notturne tra il 2 e il 5 settembre figurano Corsico-Gaggiano, la Statale 494 per Vigevano/Lorenteggio, Rozzano Quinto De’ Stampi e i tratti di raccordo del Polo Fieristico.

Anche sulla Tangenziale Est (A51) sono previsti stop temporanei per ispezioni e asfaltature. Dalla notte del 31 agosto a quella del 2 settembre la carreggiata sud chiuderà a Vimercate Centro-Oreno, mentre nelle notti tra il 2 e il 4 settembre la carreggiata nord chiuderà a Vimercate Centro-Ospedale. Nelle stesse date saranno disattivati alcuni rami dell’interconnessione A51-A4 ad Agrate.

La società autostradale ricorda che la programmazione dei cantieri potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche: «In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari».