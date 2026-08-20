Lavori in via Macchi al Sacro Monte: prosegue il senso unico alternato fino al 30 settembre
Intervento di sistemazione versanti eseguito dalla ditta Civelli Costruzioni: cantiere e limitazioni prorogati fino a fine settembre
Proseguiranno fino al prossimo 30 settembre le modifiche alla viabilità lungo via Monsignor Pasquale Macchi, al Sacro Monte di Varese. Il Comune di Varese ha infatti emesso un’ordinanza di proroga per consentire il completamento dei lavori di sistemazione dei versanti, affidati all’impresa Civelli Costruzioni Srl, non ancora conclusi per motivazioni tecniche legate a lavorazioni di natura specialistica.
Il provvedimento della Polizia Locale riguarda il tratto compreso tra il civico 5 e l’area di sosta destinata ai residenti (inclusi i primi due stalli sul lato sinistro). Per garantire la sicurezza dell’utenza stradale e degli operai, nel tratto interessato restano in vigore le seguenti disposizioni viabilistiche:
senso unico alternato: la circolazione sarà regolata per consentire il passaggio a corsia ridotta.
limite di velocità: istituito il limite massimo di 30 km/h.
divieto di sosta: attivo il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata nella zona di cantiere.
L’ordinanza stabilisce inoltre che l’occupazione della carreggiata sia limitata al tratto di volta in volta interessato dalle lavorazioni e che vengano garantiti passaggi sicuri e alternativi per il transito dei pedoni.
Non è quindi precluso il passaggio nè pedonale nè con mezzi. Si consiglia di parcheggiare nella altre zone di sosta o di raggiungere il Sacro Monte con i mezzi: dal martedì alla domenica la funicolare è attiva tutto il giorno; il lunedì è disponibile il servizio di bus.
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