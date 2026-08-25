Lavori stradali a Rovellasca, restringimenti e sensi unici alternati fino al 2 settembre

A Rovellasca sono in programma diversi interventi stradali che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. I cantieri interesseranno via XXV Aprile e altre cinque strade comunali, con restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e divieti di sosta.

Via XXV Aprile, restringimento della carreggiata il 26 agosto

Per la giornata di mercoledì 26 agosto è prevista una modifica temporanea della circolazione in via XXV Aprile, all’altezza del civico 16.

Nel tratto interessato dai lavori sarà istituito un restringimento della carreggiata e il traffico sarà gestito con la presenza di movieri. Sarà inoltre temporaneamente chiuso il marciapiede sul lato del cantiere, per garantire la sicurezza dei pedoni durante le lavorazioni.

La strada sarà riaperta regolarmente una volta concluso l’intervento.

Fresatura e asfaltature in altre cinque vie

Altri lavori riguarderanno la fresatura e il ripristino del manto stradale in diverse zone del paese. Gli interventi saranno effettuati nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 18.

Durante i cantieri potranno essere istituiti sensi unici alternati regolati da movieri e divieti di sosta con rimozione forzata.

Il calendario prevede lavori in via Don Fasola dal 24 al 26 agosto, in via del Navaione e via Carugo dal 26 al 28 agosto.

Successivamente i cantieri si sposteranno in via Carso, all’altezza del civico 61/E, e in via Monte Rosa, di fronte al civico 20, dal 31 agosto al 2 settembre.

Il Comune invita automobilisti e residenti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea installata nelle zone interessate e a rispettare i divieti di sosta, così da permettere il regolare svolgimento dei lavori e limitare i disagi alla circolazione.