Lavori sulla A8 e sulla Diramazione: una settimana di chiusure notturne da Castellanza a Cavaria

Lavori di asfaltatura, interventi di riqualificazione delle barriere antirumore e attività di ispezione e manutenzione all’interno delle gallerie comporteranno una serie di chiusure notturne lungo la A8 Milano-Varese e la D08 Diramazione Gallarate-Gattico da lunedì 24 a sabato 29 agosto. I cantieri per la pavimentazione e le barriere saranno operativi prevalentemente nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 5.00 del mattino successivo, interessando a fasi alterne i tratti compresi tra Castellanza, Busto Arsizio, Gallarate e Cavaria in direzione nord, oltre ai rami di allacciamento tra le due arterie autostradali. A questi si aggiungono i controlli nelle gallerie della D08 tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino con orari estesi fino alle 6.00. Autostrade per l’Italia ha predisposto una rete di percorsi alternativi lungo la viabilità ordinaria per guidare gli automobilisti verso i rientri in autostrada a Cavaria, Solbiate Arno, Besnate e Castelletto Ticino.

Lo stop nella notte tra lunedì e martedì e i controlli nelle gallerie

La prima fase degli interventi scatterà dalle 21.00 di lunedì 24 agosto fino alle 5.00 di martedi 25 agosto. Sull’autostrada A8 verrà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Castellanza e quello di Cavaria, in direzione Varese. Negli stessi orari si fermeranno i veicoli provenienti dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico diretti sulla A8 verso il capoluogo bosino, a causa della contestuale chiusura del ramo di immissione.

I veicoli diretti a Varese dovranno uscire obbligatoriamente a Castellanza, proseguire lungo la provinciale 527 Bustese, immettersi sulla statale 33 del Sempione verso Busto Arsizio e procedere sulla statale 341 per poi rientrare in A8 agli svincoli di Cavaria o Solbiate Arno. Chi dalla A8 deve immettersi sulla Diramazione Gallarate-Gattico potrà uscire a Castellanza e seguire via Bettolino e via Monte San Martino a Gallarate, attraversando poi la SP26 e la SP49 per accedere alla D08 dal casello di Besnate.

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 22.00 di lunedì 24 alle 6.00 di martedì 25 agosto e dalle 22.00 di venerdì 28 alle 6.00 di sabato 29 agosto. La stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate si consiglia di percorrere la SS33 del Sempione verso Gravellona Toce, la SS32 e rientrare in D08 a Castelletto Ticino. Per chi deve entrare a Sesto Calende Vergiate si consiglia la stazione di Castelletto Ticino verso la A26 e quella di Besnate verso la A8.

I cantieri da martedì 25 a giovedì 27 agosto

Nelle tre notti successive – martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto, sempre tra le 21.00 e le 5.00 – la chiusura sulla A8 si sposterà nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Cavaria, sempre verso Varese. Gli automobilisti dovranno uscire a Busto Arsizio e percorrere la statale 336 e la statale 33 in direzione Gallarate, per poi imboccare la SS341 fino a Cavaria o Solbiate Arno dove sarà possibile rientrare in autostrada.

Parallelamente, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico si lavorerà nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 e lo svincolo di Besnate, in direzione A26. Interrotto anche il ramo di immissione per chi proviene da Varese ed è diretto verso la Diramazione. Per superare l’ingorgo le deviazioni raccomandano l’uscita anticipata a Busto Arsizio per chi sale da Milano o a Solbiate Arno per chi scende da Varese, proseguendo poi lungo la provinciale 26 e la provinciale 49 in direzione Besnate.

L’ultima tranche di interventi venerdì notte

Il programma di manutenzione si concluderà nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto, con gli stessi orari notturni per i lavori di asfaltatura. La A8 vedrà sbarrato il tratto tra lo snodo con la Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso nord. In questo caso si consiglia di uscire direttamente al casello di Gallarate e percorrere la statale 341.

Infine, sulla D08 sarà chiuso il ramo di immissione in A8 verso Varese per chi proviene da Gravellona Toce. Gli automobilisti potranno uscire a Besnate e percorrere le provinciali 49 e 26 verso Jerago con Orago e Albizzate per poi immettersi in A8 a Solbiate Arno, oppure proseguire verso il casello di Gallarate per invertire la marcia.