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Lavoro nel Varesotto: le opportunità dei Centri per l’Impiego e del Collocamento Mirato

Aggiornamento al 25 agosto 2026 sul mercato del lavoro in provincia di Varese tra posizioni aperte, collocamento mirato e tirocini formativi

Annunci di lavoro

Nuove opportunità professionali sul territorio della provincia di Varese. I Centri per l’Impiego della rete provinciale e il Collocamento Mirato Disabili segnalano diverse posizioni aperte che spaziano dal settore industriale e della logistica alla ristorazione, fino ai servizi socio-sanitari e amministrativi.

Collocamento Mirato Disabili

L’ufficio provinciale (Via Daverio 10, Varese – Presel.legge68@provincia.va.it) propone posizioni riservate alle persone iscritte alle liste L. 68/99:

  • Busto Arsizio: 1 Addetto/a back office per azienda di servizi ambientali, diploma, full-time 38h, tempo determinato 6 mesi (Rif. MD 14773).

  • Besozzo: 1 Operaio/a generico per produzione pasticceria, licenza media, tempo determinato 6 mesi (Rif. MD 14772).

  • Casale Litta: 1 Operaio/a per montaggio/lavaggio macchine industriali, tempo pieno, determinato 6 mesi scopo indeterminato (Rif. MD 14771).

  • Malpensa Aeroporto: 1 Addetto/a pulizie per aree interne/esterne, part-time 21h su turni (Rif. MD 14770).

  • Varese: 1 Impiegato/a segreteria e supporto amministrativo per azienda articoli di lusso, part-time 21h (Rif. SI 14759); 1 Lavapiatti e 1 Tuttofare per hotel del centro (Rif. SI 14728).

  • Saronno: 1 Addetto/a pulizie uffici in azienda metalmeccanica, part-time 21h (Rif. SI 14764); 1 Addetto/a pulizie macchinari per noleggio attrezzature, part-time 21h (Rif. MD 14583).

  • Fagnano Olona: 1 Operaio/a cartotecnico per reparto sfridatura, full-time o part-time 21h (Rif. SI 14757).

  • Caronno Pertusella: 1 Magazziniere con patentino muletto per settore elettrico, tempo pieno (Rif. SI 14752).

  • Albizzate: 1 Aiuto magazziniere per realizzazione giardini, full-time o part-time 21h (Rif. SI 14742).

  • Tradate: 1 Addetto produzione settore gomma-plastica, 3 turni, somministrazione 12 mesi (Rif. SI 14732).

  • Origgio: 1 Autista consegnatario con patente B, full-time o part-time verticale 24h (Rif. SI 14476).

  • Arcisate: 1 Aiuto giardiniere automunito, full-time o part-time (Rif. MD 14295).

  • Malpensa T2: 1 Addetto/a di scalo per accoglienza e controllo documenti, inglese B2, part-time 20/30h (Rif. SI 14227).

Offerte dei Centri per l’Impiego

Per candidarsi è necessario contattare il CPI di riferimento indicando il codice annuncio.

CPI di Busto Arsizio (Presel.Cpibusto@provincia.va.it)

  • Valle Olona: 5 Educatori/trici scolastici con laurea L19 o diploma magistrale pre-2002, part-time 15-30h (Rif. 14767 GD).

  • Busto Arsizio: 1 Disegnatore meccanico CAD (Rif. 14755 CR); 1 Operatore CNC (Rif. 14754 CR); 1 Operaio installazione piscine (Rif. 14731 CR); 1 Addetto asciugatoio matasse (Rif. 14712MC); 1 Addetto carico/scarico rocche (Rif. 14711MC); 2 Addetti pulizie part-time serale/weekend (Rif. 14705MC); 1 Consulente del lavoro abilitato (Rif. 14678MI); 2 Tintori di tessuti (Rif. 14667SP); 2 Conduttori di rameuse (Rif. 14656 SP); 1 Impiegato contabile per studio (Rif. 14475MC).

  • Gorla Minore: 1 Addetto/a al lavaggio e mensa, part-time 25h (Rif. 14751AV).

  • Busto Garolfo: 3 Escavatoristi/Autisti pat. C/CE/CQC (Rif. 14750 CR); 1 Addetto alla pesa (Rif. 14749 CR); 1 Operatore di impianto riciclo (Rif. 14748 CR).

  • Fagnano Olona: 1 Addetto raccolta rifiuti condominiale (Rif. 14706MC).

  • Olgiate Olona / Busto Arsizio: 1 Aiuto pizzaiolo (Rif. 14249AR); 1 Addetto ristorazione veloce part-time 20h (Rif. 14177AR).

CPI di Gallarate (Presel.Cpigallarate@provincia.va.it)

  • Samarate: 1 Estetista qualificata part-time 20h (Rif. 14768); 1 Carpentiera/e metallico (Rif. 14743); 1 Tecnico manutentore elettromeccanico (Rif. 14741).

  • Ranco: 1 Apprendista pasticciere/a senza glutine (Rif. 14762).

  • Cassano Magnago: 1 Impiegato/a amministrativo commerciale part-time mattutino (Rif. 14756).

  • Gallarate: 1 Estetista qualificata part-time (Rif. 14737); 1 Cameriera/e di sala 28h su turni (Rif. 14716).

CPI di Laveno Mombello (Presel.Cpilaveno@provincia.va.it)

  • Cittiglio: 1 Pizzaiolo/a full-time (Rif. 14775VS).

  • Besozzo: 1 Addetto/a al tornio/fresa manuale (Rif. 14730DQ).

  • Brebbia: 1 Termoidraulico (o apprendista senza esperienza) (Rif. 14692PM).

CPI di Luino (Presel.Cpiluino@provincia.va.it)

  • Luinese: 1 Operaio/a generico/a per macchinari, patente B e muletto, stagionale (Rif. 14747 MT).

  • Cuveglio: 2 Ausiliari/e sanitari (ASA) (Rif. 14746 MT); 2 Operatori/trici sanitari (OSS) (Rif. 14745MT).

CPI di Saronno (Presel.Cpisaronno@provincia.va.it)

  • Caronno Pertusella: 1 Magazziniere/a con patentino muletto (Rif. 14740D).

  • Saronno: 1 Termoidraulico/a esperto/a impianti e caldaie (Rif. 14657D).

CPI Tradatese (Presel.Cpitradate@provincia.va.it)

  • Castelseprio: 1 Addetto stampaggio acciaio (Rif. 14761R); 1 Addetto lavorazioni meccaniche (Rif. 14744E).

  • Venegono Inferiore / Superiore: 1 Autista e operaio agricolo per floricoltura (Rif. 14760R); 1 Elettricista apprendista (Rif. 14696); 1 Elettricista con esperienza (Rif. 14695).

  • Tradate: 1 Termoidraulico/a (Rif. 14753); 1 Impiegata/o amministrativa/o contabile (Rif. 14487E).

  • Castiglione Olona: 1 Lavapentole part-time 20h (Rif. 14723E); 1 Addetto/a servizi mensa part-time 20h (Rif. 14722E).

  • Lonate Ceppino: 1 Apprendista collaudo dispositivi elettronici (Rif. 14697).

CPI di Varese (Presel.Cpivarese@provincia.va.it)

  • Cantello: 1 Operatore/trice socio sanitario (OSS) per RSA, 3 turni (Rif. 14769 CC).

  • Varese: 2 Apprendisti addetti taglio/assemblaggio vetro (Rif. 14765 CC); 1 Geometra per inserimento ordini CAD in vetreria (Rif. 14766 CC); 1 Addetto/a vendite articoli medicali (Rif. 14659 CC); 1 Apprendista elettricista (Rif. 14622 CC).

  • Albizzate: 2 Giardinieri con esperienza 3 anni (Rif. 14738 CC).

  • Crosio della Valle: 1 Geometra per cantiere/arredamento (Rif. 14734 CC); 1 Operaio allestitore fiere e negozi (Rif. 14733 CC).

  • Castello Cabiaglio: 1 Addetto smerigliatura pale e turbine (Rif. 14597 CC).

Tirocini Formativi

Per chi desidera inserirsi nel mercato attraverso un percorso formativo sul campo:

  • Castellanza: 1 Tirocinante segreteria d’ufficio e pratiche auto, part-time (Rif. 14735 PC).

  • Busto Arsizio: 1 Tirocinante assemblaggio e riparazione biciclette, full-time (Rif. 14345 AV).

  • Cardano al Campo: 1 Tirocinante ricamatore/trice per e-commerce tessile, full-time 6 mesi (Rif. 14763).

  • Varese: 1 Tirocinante operatore d’ufficio per centro elaborazione dati, full-time 6 mesi (Rif. 14673 CC).

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Pubblicato il 25 Agosto 2026
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