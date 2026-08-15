Le canzoni di Francesco Guccini risuonano a Santa Maria Maggiore per il festival Sentieri e Pensieri

I versi e le note di Francesco Guccini prendono il posto di Riccardo Azzali nel cartellone di Sentieri e Pensieri a Santa Maria Maggiore. La rinuncia dell’autore, arrivata proprio alla vigilia di Ferragosto, ha spinto gli organizzatori del festival letterario a riorganizzare la data di lunedì 24 agosto.

Alle 21, la rassegna diretta da Bruno Gambarotta ospita nel Parco di Villa Antonia lo spettacolo «Fra la Via Emilia e Noialtri | Omaggio a Francesco Guccini». Un ricordo a pochi giorni dalla scomparsa del cantautore modenese e a quarant’anni dall’uscita del suo storico album dal vivo Fra la Via Emilia e il West.

Sul palco salgono Luca Borin a voce e chitarra, Daniele Radaelli alla chitarra e Andrea Lentullo alle tastiere, per ripercorrere i brani più noti di un repertorio che ha segnato la musica italiana.

L’evento rientra nella quattordicesima edizione della manifestazione promossa dal Comune di Santa Maria Maggiore. Il programma generale prevede un’anteprima lunedì 17 agosto e prosegue poi da martedì 18 a martedì 25 agosto, portando nel borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano incontri dedicati alla scienza, all’attualità, alla storia e all’intelligenza artificiale.