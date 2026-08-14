Le notizie da ascoltare: I consigli per ferragosto e l’appello dei vigili del fuoco sulla puzza di bruciato
I fatti principali e quelli più curiosi di oggi, giovedì 14 agosto, in meno di 10 minuti
Tra le notizie di VareseNews che vi segnaliamo oggi ci sono la puzza di bruciato dell’incendio di Como arrivato fino al Varesotto, le iniziative per trascorrere il Ferragosto tra laghi, sagre e montagna, la raccolta fondi del Cinema Nuovo ormai vicina all’obiettivo e Nicolò Martinenghi qualificato alle semifinali dei 50 rana agli Europei di nuoto.
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