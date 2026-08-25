Legambiente Valceresio alza ancora la voce contro la ciclopedonale della Valganna: “Inutile rischiare sulle Forre dell’Olona”

Prosegue l’iter amministrativo e tecnico per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclopedonale della Valganna, ma Legambiente Valceresio ribadisce con forza la propria contrarietà all’opera. Attraverso una nota ufficiale rilasciata dall’associazione ambientalista, il circolo locale contesta la decisione della Comunità Montana del Piambello di andare avanti con il progetto nel tratto delle Forre dell’Olona, nel comune di Induno Olona, giudicando l’opera rischiosa sul piano idrogeologico ed economicamente troppo onerosa per le casse pubbliche.

I nuovi incarichi e il nodo delle forre

Al centro della presa di posizione dell’associazione, come si legge nella nota pubblicata anche sulle pagine social, c’è la Determinazione n. 88 approvata il 21 aprile 2026 dalla Comunità Montana del Piambello, con la quale è stato affidato alla società GRAIA S.r.l. un incarico dal valore superiore ai 31.000 euro. Le risorse servono a finanziare approfondimenti ambientali, indagini geognostiche, relazioni geologiche e analisi forestali relative al segmento compreso tra il corso del fiume Olona e l’area di sosta del ristorante “Le Grotte di Valganna”. Tra gli interventi sul campo previsti figurano anche due carotaggi ad estrazione di nucleo della profondità di circa otto metri, destinati a verificare la tenuta statica del terreno al di sotto della sede stradale.

Nel comunicato, gli ambientalisti evidenziano come la scelta di proseguire arrivi nonostante le perplessità formalizzate durante le sedute della Conferenza dei Servizi, dove sono emersi il parere contrario di AIPO, le osservazioni critiche di ANAS e i rilievi inoltrati dal Parco Campo dei Fiori, a cui si aggiungono le valutazioni legate ai fenomeni alluvionali registrati nel recente passato sul territorio.

L’alternativa del Sentiero del Giubileo

Di fronte ai rischi di dissesto e all’impatto su un’area naturale protetta e classificata come SIC, ZSC e ZPS, l’associazione ambientalista propone una soluzione alternativa che eviti il passaggio nell’alveo del fiume.

«Il tracciato attuale, nella zona alluvionata – si legge nella nota del circolo di Legambiente Valceresio – non è né strategico, né indispensabile. Esiste già un’alternativa valida e sicura: il Sentiero del Giubileo, già classificato come percorso ciclopedonale MTB. Realizzare un percorso in una zona alluvionata, all’interno di un parco naturale, in contrasto con le sue stesse norme, significa sprecare denaro pubblico e ignorare rischi ambientali che il territorio ci ha già mostrato in modo drammatico».

I dubbi sui costi e sulle opere successive

Il documento inviato dalla rete ambientalista estende l’analisi anche agli sviluppi futuri del progetto, destinato nelle intenzioni a proseguire verso il polo industriale del Birrificio Carlsberg e ad attraversare la frazione di Olona prima di spingersi fino al territorio cittadino di Varese.

Per completare il collegamento, secondo la ricostruzione fornita da Legambiente, si renderebbero necessari ulteriori interventi di sottoattraversamento della Strada Statale 233 e il consolidamento dello storico ponte ad archi dell’ex linea tranviaria nei pressi della “fontana degli ammalati”, una struttura da tempo segnata dal degrado. L’associazione rinnova quindi l’invito alle istituzioni a fermare l’iter per evitare ingenti costi a carico della collettività e a privilegiare la tutela di un patrimonio naturale di elevato valore geologico.