L’Italia del flag football è d’argento al mondiale: festa per il varesino Andrea Volonnino

I Mondiali di flag football disputati nei giorni scorsi a Düsseldorf, in Germania, hanno regalato una gioia enorme allo sport italiano e al movimento varesino. La Nazionale maschile, il “Blue Team”, ha conquistato una storica medaglia d’argento crollando soltanto nella finalissima contro i fortissimi campioni degli Stati Uniti. Questo piazzamento sul secondo gradino del podio ha garantito agli azzurri l’ambito pass di qualificazione per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, edizione in cui la disciplina farà il suo esordio ufficiale. Tra i grandi protagonisti di questa impresa, con il numero 16, figura Andrea Volonnino, tesserato per gli Skorpions Varese e perno fondamentale della formazione italiana. (foto Riccardo Foglio/FIDAF)

Un percorso perfetto fermato solo dalla finale contro gli USA

Il cammino della selezione azzurra in terra tedesca è stato un crescendo di emozioni, ritmo e giocate ad alto contenuto tecnico. Gli italiani sono riusciti a superare la concorrenza delle migliori rappresentative mondiali, mettendo in mostra un gioco solido sia in fase difensiva sia nelle manovre d’attacco. Soltanto nella partita decisiva per l’oro gli statunitensi sono riusciti a imporre la propria superiorità, costringendo l’Italia ad accontentarsi di un secondo posto che vale comunque quanto un’impresa storica.

Il contributo fondamentale degli Skorpions Varese

Per la società varesina degli Skorpions la rassegna iridata di Düsseldorf rappresenta un motivo di grandissimo orgoglio. Oltre al ruolo centrale ricoperto da Andrea Volonnino nella cavalcata del team maschile, il club grigiorosso ha visto la convocazione di due sue atlete di punta nella Nazionale femminile. Sofia Petrillo e Aleksandra Radisavljevic hanno infatti vestito la maglia azzurra nel torneo riservato alle donne, confermando l’ottimo livello di preparazione e il costante lavoro portato avanti dalla scuola di flag football del territorio varesino.

L’11° posto della Nazionale femminile

La compagine femminile ha terminato la propria avventura mondiale al ventesimo posto finale, al termine di un percorso caratterizzato da alti e bassi sul piano delle prestazioni. Nonostante qualche battuta d’arresto in fasi decisive del torneo, le azzurre hanno dimostrato un buon spirito di squadra e tratti di ottimo gioco, accumulando un patrimonio d’esperienza prezioso per i futuri appuntamenti internazionali e per il proseguo del percorso di crescita della selezione rosa.

Obiettivo Los Angeles 2028

Il risultato globale ottenuto in Germania proietta ora il flag football azzurro verso una dimensione del tutto nuova. La certezza di volare a Los Angeles per il debutto a cinque cerchi rappresenta un traguardo storico che premia i sacrifici di atleti, tecnici e dirigenti. Con la presenza di un blocco varesino forte e competitivo, il movimento sportivo locale si candida a recitare un ruolo di primo piano anche nelle tappe di avvicinamento alla spedizione olimpica.