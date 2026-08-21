L’offerta del Monte dei Paschi su Bpm e Banca Generali vale 34 miliardi di euro
ll progetto di Mps punta a creare un nuovo gruppo finanziario integrato nel banking, nell’advisory e nel wealth management. Le offerte dovranno passare dall’assemblea Mps convocata per il 29 ottobre
Monte dei Paschi di Siena rilancia il consolidamento bancario italiano con due offerte pubbliche di scambio volontarie (Ops), totalitarie, contestuali e parallele su Banco Bpm e Banca Generali. Il consiglio di amministrazione di Mps, riunito il 20 agosto, ha approvato a maggioranza le due operazioni, entrambe interamente in azioni.
LE DUE OFFERTE
Il controvalore complessivo è di 34,02 miliardi di euro, somma dei circa 25,3 miliardi attribuiti all’offerta su Banco Bpm e degli 8,72 miliardi di quella su Banca Generali. Per Banco Bpm, l’Ops riguarda fino a 1.515.182.126 azioni, pari al 100% del capitale. Mps offre 1,567 proprie azioni di nuova emissione per ogni titolo Banco Bpm portato in adesione. Sulla base dei prezzi ufficiali del 19 agosto, e tenendo conto della distribuzione straordinaria prevista per gli azionisti Mps, il concambio valorizza Banco Bpm 16,729 euro per azione e non incorpora alcun premio rispetto al prezzo ufficiale di quella data.
L’offerta su Banca Generali interessa invece fino a 116.851.637 azioni, anche in questo caso il 100% del capitale. Il rapporto è di 6,958 nuove azioni Mps per ogni azione Banca Generali. La valorizzazione è di 74,284 euro per titolo e incorpora un premio del 10% sul prezzo ufficiale del 19 agosto.
Le due Ops sono accompagnate da una distribuzione straordinaria di 4 miliardi riservata agli azionisti Mps esistenti prima del regolamento. Un miliardo in denaro e circa 3 miliardi in azioni Generali, equivalenti, ai corsi indicati dalla banca, a circa il 4,5% del capitale della compagnia. Il rapporto di cambio delle due offerte è stato determinato tenendo conto di questa distribuzione.
CREARE UN NUOVO GRUPPO FINANZIARIO
Il progetto punta a creare, nelle intenzioni di Mps, un nuovo gruppo finanziario integrato nel banking, nell’advisory e nel wealth management. In caso di adesione integrale a entrambe le offerte e considerando gli effetti della fusione di Mediobanca in Mps, gli attuali soci Mps avrebbero circa il 50,1% del gruppo combinato, quelli di Banco Bpm il 37,2% e quelli di Banca Generali il 12,7%. Il nuovo gruppo avrebbe, sui dati pro forma al 31 dicembre 2025, circa 466 miliardi di attivo, 245 miliardi di impieghi, 315 miliardi di raccolta diretta e 810 miliardi di total financial assets.
Mps stima sinergie pre-tax a regime per circa 2,6 miliardi l’anno, delle quali 0,8 miliardi legate all’integrazione di Mediobanca, a fronte di oneri una tantum per circa 2,5 miliardi tra il 2027 e il 2029. Le offerte dovranno passare dall’assemblea Mps convocata per il 29 ottobre, oltre che dalle autorizzazioni regolamentari, e prevedono tra le condizioni una soglia minima di adesione del 50% più un’azione per ciascuna target. Il perfezionamento è atteso entro metà febbraio 2027.
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