L’offerta del Monte dei Paschi su Bpm e Banca Generali vale 34 miliardi di euro

Monte dei Paschi di Siena rilancia il consolidamento bancario italiano con due offerte pubbliche di scambio volontarie (Ops), totalitarie, contestuali e parallele su Banco Bpm e Banca Generali. Il consiglio di amministrazione di Mps, riunito il 20 agosto, ha approvato a maggioranza le due operazioni, entrambe interamente in azioni.

LE DUE OFFERTE

Il controvalore complessivo è di 34,02 miliardi di euro, somma dei circa 25,3 miliardi attribuiti all’offerta su Banco Bpm e degli 8,72 miliardi di quella su Banca Generali. Per Banco Bpm, l’Ops riguarda fino a 1.515.182.126 azioni, pari al 100% del capitale. Mps offre 1,567 proprie azioni di nuova emissione per ogni titolo Banco Bpm portato in adesione. Sulla base dei prezzi ufficiali del 19 agosto, e tenendo conto della distribuzione straordinaria prevista per gli azionisti Mps, il concambio valorizza Banco Bpm 16,729 euro per azione e non incorpora alcun premio rispetto al prezzo ufficiale di quella data.

L’offerta su Banca Generali interessa invece fino a 116.851.637 azioni, anche in questo caso il 100% del capitale. Il rapporto è di 6,958 nuove azioni Mps per ogni azione Banca Generali. La valorizzazione è di 74,284 euro per titolo e incorpora un premio del 10% sul prezzo ufficiale del 19 agosto.

Le due Ops sono accompagnate da una distribuzione straordinaria di 4 miliardi riservata agli azionisti Mps esistenti prima del regolamento. Un miliardo in denaro e circa 3 miliardi in azioni Generali, equivalenti, ai corsi indicati dalla banca, a circa il 4,5% del capitale della compagnia. Il rapporto di cambio delle due offerte è stato determinato tenendo conto di questa distribuzione.

CREARE UN NUOVO GRUPPO FINANZIARIO

Il progetto punta a creare, nelle intenzioni di Mps, un nuovo gruppo finanziario integrato nel banking, nell’advisory e nel wealth management. In caso di adesione integrale a entrambe le offerte e considerando gli effetti della fusione di Mediobanca in Mps, gli attuali soci Mps avrebbero circa il 50,1% del gruppo combinato, quelli di Banco Bpm il 37,2% e quelli di Banca Generali il 12,7%. Il nuovo gruppo avrebbe, sui dati pro forma al 31 dicembre 2025, circa 466 miliardi di attivo, 245 miliardi di impieghi, 315 miliardi di raccolta diretta e 810 miliardi di total financial assets.

Mps stima sinergie pre-tax a regime per circa 2,6 miliardi l’anno, delle quali 0,8 miliardi legate all’integrazione di Mediobanca, a fronte di oneri una tantum per circa 2,5 miliardi tra il 2027 e il 2029. Le offerte dovranno passare dall’assemblea Mps convocata per il 29 ottobre, oltre che dalle autorizzazioni regolamentari, e prevedono tra le condizioni una soglia minima di adesione del 50% più un’azione per ciascuna target. Il perfezionamento è atteso entro metà febbraio 2027.