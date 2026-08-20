Lombardia flagellata dal maltempo: frane, torrenti esondati e viabilità in crisi

Sono diverse le situazioni di criticità provocate dal maltempo in Lombardia nella giornata di giovedì 20 agosto. I problemi maggiori si concentrano in Valcamonica, dove frane, smottamenti ed esondazioni hanno danneggiato strade e infrastrutture e si valuta anche l’evacuazione cautelativa di alcune persone. Le difficoltà alla viabilità stanno avendo ripercussioni anche sull’accesso all’ospedale di Edolo, dove Regione Lombardia, ASST Valcamonica e AREU stanno lavorando per garantire la continuità dell’assistenza.

Sonico, cede il ponte tra Rino e il paese

La situazione più delicata si registra a Sonico, nel Bresciano. Nella mattinata alcune colate provenienti dalla Val Rabbia hanno trascinato sulla Statale 42 del Tonale acqua, massi e detriti, provocando il cedimento del ponte che collega la frazione di Rino a Sonico.

In considerazione delle nuove precipitazioni previste nelle prossime ore, sono in corso le attività necessarie a predisporre eventuali evacuazioni a carattere cautelativo.

Sempre in Valcamonica, a Vione, è esondato il torrente Vallaro e una colata di fango ha interessato le frazioni circostanti. Anche in questo caso viene valutata l’eventuale evacuazione precauzionale di alcune famiglie nella località Vallaro.

Accesso difficile all’ospedale di Edolo

L’interruzione della SS42 e del ponte di Rino ha reso particolarmente difficoltoso l’accesso all’Alta Valle Camonica e all’ospedale di Edolo. Al momento l’unico collegamento disponibile è una strada sulla quale è stato istituito un senso unico alternato.

Regione Lombardia, insieme ad ASST Valcamonica e AREU, sta quindi lavorando per garantire la continuità dell’assistenza e la gestione delle eventuali urgenze.

«Stiamo seguendo la situazione con la massima attenzione – Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare – e per l’ospedale di Edolo abbiamo già rivisto l’organizzazione dei turni del personale, garantendo la continuità dei servizi anche attraverso il prolungamento dei turni e favorendo l’accesso al presidio di tutti gli operatori che riescono a raggiungerlo. In una situazione di emergenza la priorità è fare in modo che l’ospedale continui a funzionare e che ai cittadini non venga mai a mancare l’assistenza».

Bertolaso ha aggiunto che AREU sta gestendo i trasporti e le eventuali situazioni di urgenza e che resta garantita anche l’attività di prelievo per gli esami ematici.

Regione Lombardia continua a monitorare sia l’evoluzione del maltempo sia le condizioni di accessibilità all’ospedale di Edolo, mantenendo il coordinamento con ASST Valcamonica, AREU e le altre strutture sanitarie coinvolte.

Frane e strade interrotte nella Bergamasca

Il maltempo ha provocato numerosi problemi anche nella Bergamasca, in particolare nell’Alta Val Brembana. A Branzi è crollata una scarpata lungo la Strada Provinciale 2, tra Lenna e Foppolo. La caduta di alcuni alberi ha inoltre danneggiato delle automobili parcheggiate.

Sulla Statale 470 sono in corso gli interventi per rimuovere fango e detriti e ripristinare i collegamenti. A Mezzoldo, nella mattinata, una frana ha invece interrotto la viabilità verso il Passo San Marco nei pressi della frazione Scaluggio.

Problemi anche in Val Seriana: a Parre una frana ha interessato la viabilità comunale e la Provincia ha disposto la chiusura della Strada Provinciale 49. Colate di fango hanno raggiunto anche la Statale 671 in località Ponte Selva.

Riapre parzialmente la Regina nel Comasco

Nel Comasco la Statale Regina è stata chiusa tra Colonno e Argegno per l’esondazione di un torrente minore. La strada è stata successivamente riaperta, con la circolazione regolata a senso unico alternato.

Nel Lecchese è stata invece decisa, in via preventiva, la chiusura della Strada Provinciale Lariana.

Regione Lombardia segue l’evoluzione del maltempo

L’assessore regionale alla Protezione civile e Sicurezza Romano La Russa sta seguendo l’evoluzione delle diverse situazioni sul territorio, mantenendo il raccordo con le strutture regionali e aggiornando il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.