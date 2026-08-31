Lombardia in “pole position”: il Consiglio regionale protagonista al Gran Premio di Monza
Tre giorni di incontri e iniziative all’Autodromo di Monza su automotive, transizione energetica, grandi eventi e sport. Domenica la premiazione degli atleti lombardi di Milano Cortina
Il Consiglio regionale della Lombardia sarà protagonista della tre giorni del Gran Premio d’Italia di Formula Uno, in programma dal 4 al 6 settembre all’Autodromo Nazionale di Monza.
Nello spazio dell’Assemblea regionale sono previsti incontri e confronti dedicati ad alcuni dei temi strategici per il territorio: dal futuro della filiera automotive alla transizione energetica, fino all’impatto economico dei grandi eventi sportivi e al futuro del sistema che comprende Autodromo, Villa Reale e Parco di Monza.
Tra gli ospiti ci sarà anche Flavio Briatore, che venerdì 4 settembre alle 14 interverrà sulle prospettive del Gran Premio di Monza e della Formula Uno e sul ruolo dell’evento per la crescita del territorio.
Il programma proseguirà sabato con un confronto sulla transizione energetica e, nel pomeriggio, con un approfondimento sulla filiera automotive lombarda, che conta oltre 13mila imprese e più di 55mila addetti.
Il momento dedicato allo sport sarà invece domenica 6 settembre. Alle 12 il Consiglio regionale consegnerà riconoscimenti agli atleti lombardi medagliati ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, insieme ad altri campioni e manager sportivi. Tra gli ospiti annunciati anche gli ori olimpici nello short track Elisa Confortola e Pietro Sighel, accompagnati dal presidente del CONI Lombardia Marco Riva.
Tra le realtà lombarde coinvolte nell’iniziativa figurano anche la Camera di Commercio di Varese, l’ASD Rally dei Laghi e il Club Auto Moto Storiche Varese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.