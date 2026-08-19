Luci allo “Speroni” per dare il via alla nuova stagione: per la Coppa Italia va in scena Pro Patria – Varesina

Semaforo verde per l’esordio stagionale ufficiale di Pro Patria e Varesina, pronte a sfidarsi domenica 23 agosto alle ore 20:00 sullo sterrato e sotto i riflettori dello stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. Una gara secca e ricca di fascino territoriale che apre ufficialmente le danze del nuovo anno calcistico, offrendo a entrambe le compagini i primi riscontri agonistici reali dopo la fase di preparazione e i test amichevoli estivi.

I dettagli della prevendita e i tagliandi per lo Speroni

Per tutti i sostenitori interessati a seguire la sfida dal vivo, la società ha reso noto che a partire dalle ore 10:00 di venerdì 21 agosto si aprirà la prevendita dei biglietti. I tagliandi per l’accesso all’impianto bustocco saranno acquistabili direttamente online sulla piattaforma specializzata vivaticket.it oppure recandosi di persona presso i punti vendita autorizzati della rete Vivaticket distribuiti sul territorio.

Tra derby di Coppa e conferme di mercato

La sfida del Turno Preliminare rappresenta una vetrina di assoluto interesse per il panorama calcistico locale. Da una parte la Pro Patria si prepara ad abbracciare il proprio pubblico di casa alla prima uscita ufficiale dopo il cambio di società, dall’altra la Varesina arriva alla sfida di Busto Arsizio forte di un mercato ambizioso.

Proprio in queste ore il club rossoblù ha infatti formalizzato e comunicato il rinnovo di capitan Roberto Grieco. Una firma strategica che chiude le incertezze dei mesi scorsi, quando il giocatore sembrava sulla via dell’addio, garantendo così continuità e leadership alla formazione in vista della nuova annata.

Un test ufficiale dopo le amichevoli d’estate

La serata di domenica al “Carlo Speroni” consentirà ai due tecnici di verificare la condizione della rosa e la tenuta tattica in novanta minuti dove la posta in palio comincia a pesare. Finite le rotazioni da calcio d’agosto, la Coppa Italia diventa subito un banco di prova veritiero per misurare ambizioni, intesa di squadra e tenuta atletica di due delle realtà più seguite della nostra provincia.