Luino, Gavirate e Varese: Autolinee Varesine aggiorna le corse dei bus per gli studenti

Con l’avvicinarsi della prima campanella dell’anno scolastico, Autolinee Varesine ha reso noti i nuovi orari per il trasporto pubblico locale extraurbano. La programmazione delle corse entrerà in vigore da lunedì 14 settembre 2026, coincidendo con la ripartenza delle lezioni stabilita dal calendario ufficiale della Provincia di Varese. Le tabelle orarie sono già visibili online sul portale della compagnia, ma la stessa società sottolinea che si tratta di orari provvisori, soggetti a possibili ritocchi e aggiustamenti tecnici sia nei giorni immediatamente precedenti sia in seguito all’avvio effettivo del servizio.

Luinese e Gaviratese: le modifiche per i plessi scolastici

Le novità principali riguardano il coordinamento delle corse con gli orari di uscita degli studenti dalle scuole superiori della provincia. Nel quadrante dell’Area Luinese (che coinvolge le linee dalla V110 alla V156) le corse sono state riorganizzate per coprire i nuovi orari del plesso scolastico di Luino, con il rientro previsto alle ore 15:00 nei giorni di martedì e giovedì, introducendo di conseguenza alcuni riassetti sulle corse del sabato.

Per l’Area di Gavirate (linee V119, V120, V121, V128 e V129) le variazioni assecondano gli orari dell’Istituto Stein, con uscite fissate alle 12:40 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì e alle 15:30 nei pomeriggi di mercoledì e venerdì. Sempre nel comparto gaviratese, sulla linea V121 viene soppressa la corsa delle 7:40 da Cassinetta per Varese, mentre la partenza da Osmate viene anticipata dalle 7:40 alle 7:20 (con transito a Cassinetta alle 7:35). Sulla linea V120 si registrano nuove corse tra Varese, Bardello Officina, Besozzo e Brebbia distribuite nella fascia mattutina e pomeridiana.

L’area urbana di Varese e le valli della provincia

Consistenti anche gli interventi nell’area della provincia e attorno al capoluogo. Per le linee V145 e V147 la prima corsa del mattino da Clivio verso Varese e quella verso Bisuschio partono con 5 minuti di anticipo per migliorare la puntualità. Ritocchi orari tra i 5 e i 10 minuti interessano anche la linea L/V146, che vede l’istituzione di una nuova corsa alle 12:05 da Bisuschio verso Brenno Useria e Varese, oltre all’anticipo alle 7:00 della corsa in partenza da Brenno.

Sulle linee D e V125 la corsa delle 14:40 da Varese ad Arona raccoglierà in piazzale Kennedy i passeggeri diretti a Buguggiate e Azzate per alleggerire la corsa precedente delle 14:30. Infine, sulla linea V130 la corsa Varese-Castelseprio delle 14:35 viene anticipata alle 14:30, la corsa da Castelseprio/Cairate per Varese muove alle 7:00 anziché alle 7:05 e il collegamento Carnago-Tradate parte alle 7:15 anziché alle 7:20. L’invito per tutti i pendolari e le famiglie resta quello di verificare attentamente il prospetto aggiornato della propria linea sul sito web aziendale.

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