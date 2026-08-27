Luna rossa all’alba, ma sulle Prealpi decidono le nuvole: guida all’eclissi di Luna di venerdì 28 agosto
Il fenomeno astronomico raggiungerà il picco del 93% intorno alle 6:12 di venerdì mattina, ma le previsioni meteo sul Varesotto indicano cielo coperto e piogge proprio durante le ore dell'osservazione
Gli appassionati di astronomia dovranno puntare la sveglia prima dell’alba e sperare in qualche insperato varco tra le nubi per ammirare il cielo.
Nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto, circa due settimane dopo l’eclissi solare totale, la Luna entrerà nell’ombra della Terra, dando vita a un’eclissi parziale ad altissima percentuale. Dall’Italia e dal Nord-Ovest lo spettacolo entrerà nel vivo nelle ultime ore della notte. La fase di penombra inizierà attorno alle 3:23, mentre il primo vero “morso” di ombra sul disco lunare si noterà a partire dalle 5:12.
Il momento di massimo oscuramento, quando oltre il 90% della superficie lunare sarà coperto e si tingerà delle caratteristiche sfumature rossastre, è previsto tra le 6:12 e le 6:13. Si tratterà tuttavia di una corsa contro il tempo: a quell’ora le luci del mattino cominceranno a schiarire l’orizzonte e il satellite si troverà ormai molto basso a ovest prima di tramontare.
Le notizie meno incoraggianti arrivano però dal fronte meteorologico per chi osserverà il cielo dal Varesotto. Le previsioni sulle Prealpi indicano per le prime ore di venerdì 28 agosto un cielo prevalentemente coperto, con un’alta probabilità di rovesci e piogge. La nuvolosità diffusa rischia dunque di oscurare la visuale proprio nelle fasi cruciali del fenomeno. Per chi volesse tentare comunque l’osservazione, il consiglio degli esperti è di posizionarsi già prima delle 6:00 in un luogo elevato e con la vista completamente sgombra verso ovest. In alternativa, le dirette streaming degli osservatori astronomici nazionali permetteranno di seguire l’evento in tempo reale, al riparo dalle nuvole nostrane.
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