Lunghe code a Varese in attesa che riapra il raccordo verso largo Flaiano
Traffico intenso nel pomeriggio di lunedì 31 agosto per chi arriva a Varese dall’autostrada. La bretella verso largo Flaiano resta chiusa per i lavori Anas: la riapertura in entrambe le direzioni è prevista a metà settembre
Lunghe code nel tardo pomeriggio di lunedì 31 agosto per chi entra a Varese dall’autostrada. Le immagini scattate dagli automobilisti mostrano file di veicoli e traffico rallentato lungo il percorso che in queste settimane assorbe i mezzi diretti verso la città.
Una situazione legata alla chiusura, in vigore dalla fine di giugno, della corsia della bretella autostradale in direzione di largo Flaiano. Per consentire i lavori Anas, infatti, il raccordo resta percorribile soltanto in uscita da Varese, mentre chi arriva dall’A8 deve utilizzare lo svincolo di viale Europa.
La conseguenza è un aumento dei flussi sulla viabilità alternativa, in particolare lungo via Gasparotto e in direzione di viale Borri. Già tra la fine di giugno e luglio la modifica alla circolazione aveva provocato code e rallentamenti agli ingressi della città.
Proprio in vista di settembre, quando alla normale circolazione si aggiungerà quella legata alla ripresa delle scuole e delle attività cittadine, è stata però prevista una modifica al cantiere.
Nel confronto avvenuto in Prefettura, anche su richiesta del Comune di Varese, è stata infatti concordata l’interruzione temporanea dei lavori a metà settembre, così da permettere la riapertura della bretella in entrambi i sensi di marcia nel periodo considerato più delicato per il traffico cittadino.
I lavori Anas, che riguardano la posa delle nuove barriere antirumore e altre strutture legate alla sicurezza stradale, non saranno quindi conclusi: il cantiere dovrebbe successivamente proseguire nelle finestre compatibili con le esigenze della viabilità. La conclusione complessiva dell’intervento è prevista per marzo 2027.
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