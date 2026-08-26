L’Università dell’Insubria vola negli USA: a Nashville il workshop internazionale tra matematica e fisica

Missione statunitense per l’Università dell’Insubria, protagonista dal 16 al 19 agosto 2026 alla Vanderbilt University di Nashville per il workshop internazionale «Energy and Polarization Problems in Mathematics and Statistics – Part I».

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il laboratorio InsIDE Lab dell’ateneo insubrico diretto dal professor Raffaello Seri e il Center for Constructive Approximation (CCA) dell’ateneo americano, ha raccolto ricercatori da diverse istituzioni internazionali. Al centro delle quattro giornate di lavoro vi è stato lo studio della distribuzione dei punti nello spazio, settore che intreccia teoria del potenziale, teoria dell’approssimazione e statistica, con ricadute concrete su fisica, chimica e scienza dei materiali.

Accanto ai temi classici della copertura e della separazione, affrontati in passato da scienziati del calibro di Keplero, Gauss, Lord Kelvin e Thomson, il convegno si è concentrato sulle sfide legate all’energia — ossia le configurazioni con forze di repulsione simili a quelle subatomiche — e alla polarizzazione.

Il percorso avviato a Nashville vedrà una seconda tappa: la prossima edizione del workshop è già stata programmata tra la fine di maggio e l’inizio di giugno del 2027 e sarà ospitata direttamente dall’Università dell’Insubria nelle sedi di Como e Varese.