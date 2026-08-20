Lutto nell’arte varesina: addio a Mariano Pieroni, il maestro del “Dimensionismo” e dei Plasticoni

Il mondo della cultura e dell’arte varesina piange la scomparsa di Mariano Pieroni, artista di origini toscane ma da oltre mezzo secolo legato a Solbiate Arno, comunità in cui viveva e lavorava.

Nato a Barga nel 1937, Pieroni si era avvicinato all’arte fin da giovanissimo. Dopo i primi passi nella Firenze degli anni Cinquanta – dove frequentò la bottega di Pietro Annigoni e fu allievo di Agostino Nivola – dovette lasciare la Toscana a seguito dell’alluvione del 1966. Dopo un’esperienza professionale come ceramista in Belgio, nel 1967 scelse la provincia di Varese come sua nuova casa, stabilendosi a Solbiate Arno con la famiglia.

Protagonista vivace della vita culturale del territorio, Pieroni è stato l’ideatore del “Dimensionismo”, movimento nato alla fine degli anni Sessanta per indagare il rapporto tra la percezione interiore dell’uomo e l’impatto dei media e dell’immagine. Una ricerca artistica e filosofica condivisa negli anni con grandi nomi del panorama locale, da Silvio Zanella a Giancarlo Pozzi, fino al legame espositivo con il Museo MA*GA di Gallarate.

Accanto alla pittura e alla ceramica, la sua figura si è distinta per un impegno ambientalista pionieristico. Iniziando negli anni Settanta a raccogliere e recuperare la plastica abbandonata nei fiumi e nei boschi del Varesotto, Pieroni diede vita al celebre “Ciclo dei Plasticoni”: sculture e opere create con i rifiuti per rimettere al centro della riflessione la natura e il mondo animale violato dall’uomo.

Tra le sue ultime produzioni figurava la serie “Gli Scoppiati”, ciclo di opere focalizzato sulle contraddizioni dell’era digitale e sulla difficoltà contemporanea di scindere tra realtà concreta e dimensione virtuale. Pieroni lascia la moglie, i figli e un patrimonio artistico caratterizzato da oltre 120 mostre personali e collettive tra l’Italia e l’estero.

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