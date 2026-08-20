Lutto nello sport del Canton Ticino, morto il pilota Mauro Poncini

Tragedia nel mondo del motociclismo: il pilota svizzero Mauro Poncini è morto in seguito a un grave incidente avvenuto durante le qualifiche del Manx Grand Prix, una delle gare su strada che si disputano sull’Isola di Man.

Poncini, 29 anni, era nato nel Canton Ticino ed era originario di Curio, frazione del comune di Lema a pochi passi dal confine con il Varesotto. In passato aveva gareggiato anche in Supersport e in altre categorie su pista, ma era attratto dal fascino delle corse stradali che hanno a Man uno dei propri “santuari”. Era esordiente al Manx GP ma aveva già una solida esperienza in questo genere di competizioni.

L’incidente fatale è avvenuto nel corso del primo giro della seconda sessione di qualifiche e ha coinvolto un secondo pilota che non ha riportato gravi conseguenze. Le condizioni di Poncini invece sono apparse subito molto gravi ed è stata proprio l’organizzazione del Manx GP a comunicare il decesso del pilota ticinese che lascia i genitori Florio e Manuela, la sorella Marzia e la compagna Sharon.

Poche ore dopo la morte di Poncini, sull’isola di Man è deceduto un altro pilota, il 37enne locale Sam Naughton. L’incidente che lo ha coinvolto è avvenuto nel tratto chiamato Doran’s Bend, fatale pochi mesi fa a Daniel Ingham che era impegnato nel celebre Tourist Trophy.

«Mauro era una persona dal cuore straordinario, profondamente affettuosa con i suoi cari e con tutte le persone che lo circondavano – lo ricorda la federazione elvetica, Swiss Moto – Grazie al suo carattere caloroso e aperto, era molto amato dagli altri piloti e apprezzato da tutti per la sua grande umanità. Con Mauro, la famiglia svizzera del motociclismo perde un pilota appassionato e profondamente impegnato».