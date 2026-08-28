Maltempo a Gallarate, al via il censimento dei danni: c’è tempo fino al 31 agosto

Il Comune di Gallarate ha avviato il censimento ufficiale dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito la città nella serata di lunedì 24 agosto. La ricognizione è finalizzata a raccogliere la documentazione necessaria da trasmettere a Regione Lombardia per le procedure di protezione civile.

I cittadini e le imprese che hanno subito danni e non li hanno ancora comunicati all’amministrazione comunale devono presentare la propria segnalazione entro e non oltre le ore 12:30 di lunedì 31 agosto. Il termine di sette giorni dall’evento è necessario per rispettare le tempistiche imposte dalla normativa regionale per la stima dei danni (D.G.R. n. 8/8755).

Possono inviare la scheda di ricognizione i proprietari di abitazioni e immobili privati, gli amministratori di condominio per le parti comuni, oltre ai titolari di aziende, esercizi commerciali e attività professionali o artigianali.

L’ente locale precisa la natura di questa prima fase: «La segnalazione non costituisce domanda di contributo e non dà diritto automatico ad alcun ristoro. Il Comune svolge esclusivamente attività di raccolta, ricognizione e trasmissione dei dati».

Ogni segnalazione deve includere i dati anagrafici e il contatto del richiedente, l’indirizzo dell’immobile, una breve descrizione dei problemi riscontrati, la documentazione fotografica e una stima provvisoria della spesa. L’amministrazione comunale aggiunge: «Si invita a trasmettere la segnalazione anche qualora la quantificazione economica sia ancora provvisoria, purché il danno sia documentabile e direttamente riconducibile all’evento del 24 agosto».

La documentazione può essere inviata via posta elettronica a urp@comune.gallarate.va.it, tramite PEC a protocollo@pec.comune.gallarate.va.it o consegnata a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Cavour 4, aperto per la consegna diretta lunedì 31 agosto dalle 10:30 alle 12:30.