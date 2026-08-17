Maltempo a Somma Lombardo: albero sulla carreggiata e un’auto fuori strada

La forte ondata di maltempo che nella serata di domenica 16 agosto che si è abbattuto nel Varesotto ha interessato anche il territorio di Somma Lombardo, con diversi disagi alla viabilità cittadina che hanno richiesto l’intervento della protezione civile. (foto Volontari Protezione civile Somma Lombardo)

Tra gli interventi effettuati nelle ore successive al passaggio del temporale si segnala la rimozione di un albero abbattuto sulla carreggiata di via Per Maddalena. Sul posto è intervenuta una squadra della Protezione civile che ha operato tempestivamente per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale percorribilità della strada.

I soccorritori sono inoltre intervenuti per prestare assistenza a un’autovettura uscita fuori strada proprio durante il maltempo.