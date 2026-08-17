Varese News

Gallarate/Malpensa

Maltempo a Somma Lombardo: albero sulla carreggiata e un’auto fuori strada

Il temporale che ha interessato la città nella serata di domenica 16 agosto ha causato la caduta di un albero in via Per Maddalena e l'uscita di strada di un'autovettura. Più di un'intervento della Protezione civile sommese nel corso della serata

maltempo somma lombardo protezione civile

La forte ondata di maltempo che nella serata di domenica 16 agosto che si è abbattuto nel Varesotto ha interessato anche il territorio di Somma Lombardo, con diversi disagi alla viabilità cittadina che  hanno richiesto l’intervento della protezione civile. (foto Volontari Protezione civile Somma Lombardo)

Tra gli interventi effettuati nelle ore successive al passaggio del temporale si segnala la rimozione di un albero abbattuto sulla carreggiata di via Per Maddalena. Sul posto è intervenuta una squadra della Protezione civile che ha operato tempestivamente per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale percorribilità della strada.

I soccorritori sono inoltre intervenuti per prestare assistenza a un’autovettura uscita fuori strada proprio durante il maltempo.

maltempo somma lombardo protezione civile

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.