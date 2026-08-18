Maltempo alla Festa di Ranco, la Pro Loco: “Rimborsi per chi non ha ricevuto il cibo”

Il violento temporale che domenica 16 agosto ha colpito Ranco ha costretto gli organizzatori del 49° Ferragosto Sotto il Salice a interrompere la serata e a evacuare il tendone del Parco Gianni Rodari per ragioni di sicurezza. In un post la Pro Loco di Ranco, ha spiegato le ragioni della decisione presa durante il maltempo e indicato anche le modalità per ottenere il rimborso: chi aveva già pagato un ordine senza poi ricevere il cibo può scrivere a prolocoranco@gmail.com, allegando una fotografia dello scontrino.

Questo il post

Domenica 16 agosto, durante l’ultima serata del 49° Ferragosto Sotto il Salice, proprio nel momento di maggiore affluenza, con tutti i tavoli pieni e tanta gente in coda alla cassa, un forte temporale si è abbattuto su Ranco, con raffiche di vento fino a circa 90 km/h.

Per motivi di sicurezza, vista la particolare esposizione della Punta di Ranco, l’organizzazione ha deciso di evacuare il tendone.

Sappiamo che questa decisione ha creato disagi a clienti e volontari, ma in quel momento la sicurezza di tutti doveva essere la priorità. Il tendone è una struttura robusta e certificata, ma è comunque una struttura temporanea e, con raffiche di vento così forti, in un punto molto esposto, non era possibile garantire la massima sicurezza con così tante persone al suo interno.

Fortunatamente il tendone non ha subito danni e nessuno si è fatto male. Ed è questa la cosa più importante. Ci dispiace per chi non ha potuto concludere la serata come avrebbe voluto. Purtroppo, organizzare una festa all’aperto significa anche dover fare i conti con il maltempo, che può compromettere in pochi minuti una serata preparata per mesi e creare difficoltà anche economiche all’organizzazione.

Per chi aveva pagato un ordine ma non ha ricevuto il cibo a causa dell’interruzione della festa, siamo disponibili a effettuare il rimborso. È sufficiente scrivere a prolocoranco@gmail.com, allegando la foto dello scontrino. Ci scusiamo ancora per i disagi e ringraziamo tutti per la comprensione, soprattutto i nostri volontari che anche in una situazione difficile hanno fatto il possibile per gestire l’emergenza. La sicurezza delle persone viene sempre prima di tutto.

Grazie a tutti per aver partecipato al nostro 49° Ferragosto Sotto il Salice.

Pro Loco Ranco