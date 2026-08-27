Maltempo in arrivo nel Varesotto: allerta della Protezione Civile

In arrivo una nuova fase di maltempo sulla Lombardia e sul territorio prealpino. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo per la giornata di venerdì 28 agosto, quando un flusso d’aria umida e instabile proveniente da sud-ovest porterà piogge, rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati da un deciso rinforzo dei venti.

Temporali e piogge in arrivo dalla notte

Se per il resto della giornata di giovedì 27 agosto il meteo si mantiene sostanzialmente stabile, salvo qualche sporadica pioviggine a ridosso delle montagne, il quadro clinico dell’atmosfera cambia a partire dalla tarda serata. I primi rovesci e temporali cominceranno ad attivarsi sul settore occidentale di Alpi e Prealpi, per poi estendersi progressivamente al resto del territorio.

Nella giornata di venerdì 28 agosto la saccatura Atlantica in spostamento verso l’Europa centrale spingerà una perturbazione organizzata su tutta la regione. I fenomeni temporaleschi prenderanno il via fin dalla notte a partire dalle zone occidentali, muovendosi da sud-ovest verso nord-est.

Nordovest e Prealpi le zone più colpite

Sulle aree pianeggianti e sull’Appennino le precipitazioni saranno sparse e tendenti ad esaurirsi verso la serata. Diverso il discorso per la fascia alpina e prealpina, dove le piogge risulteranno diffuse e insistenti anche nelle ore serali. Gli accumuli medi stimati nell’arco delle 24 ore saranno compresi tra 25 e 60 millimetri, ma con possibili picchi locali fino a 80-100 millimetri, in particolare sul quadrante di Nord-Ovest e nel Varesotto.

Ad accompagnare il maltempo ci sarà anche un rinforzo della ventilazione, in particolare tra pomeriggio e sera. Sui rilievi alpini si potranno registrare raffiche tra i 35 e i 90 chilometri orari, con i valori più elevati attesi sui settori retici.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino

Il quadro regionale trova conferma nelle analisi del Centro Geofisico Prealpino per la giornata di venerdì. Il cielo si presenterà con una nuvolosità in rapido aumento e poche schiarite, che saranno limitate per lo più alla mattinata sui settori orientali.

Rovesci e temporali faranno la loro comparsa già in mattinata su Alpi e Prealpi, per poi diventare più diffusi nel corso del pomeriggio, estendendosi anche alle zone di pianura con la possibilità di fenomeni localmente intensi.

La Protezione Civile invita alla consultazione del documento ufficiale di allerta per verificare l’evoluzione dei codici colore nelle singole zone omogenee e seguire le norme di comportamentali previste.