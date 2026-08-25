Il maltempo annunciato nei giorni scorsi si è concentrato soprattutto sul sud della provincia di Varese, dove nella notte tra ieri e oggi i vigili del fuoco hanno dovuto far fronte a un numero straordinariamente alto di richieste di intervento. Il gallaratese è l’area più colpita, con alberi abbattuti sulle strade e diversi allagamenti; disagi si registrano anche a Malpensa, dove l’acqua ha invaso sia le aree esterne sia gli spazi interni dell’aeroporto.

Galleria fotografica Maltempo in Lombardia, Varese la provincia più colpita: oltre 100 interventi 4 di 8

Dalla serata di ieri i vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi legati all’ondata di maltempo che ha colpito diverse aree della Lombardia. Il bilancio provvisorio parla di oltre 190 interventi effettuati o ancora in corso, per lo più legati ad alberi e rami pericolanti o caduti sulla sede stradale, danni d’acqua, dissesti statici e rimozione di elementi pericolanti a causa del forte vento.

Varese è la provincia più colpita, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Richieste di soccorso sono arrivate anche dalle province di Lecco, Monza e Brianza, Lodi, Brescia, Pavia, Sondrio, Mantova, Cremona e Bergamo.

Il dispositivo di soccorso nel Varesotto è stato tra i più impegnativi della regione: per rispondere alle numerose chiamate, il Comando di Varese ha ricevuto il supporto di cinque squadre arrivate da altri comandi lombardi, tre da Milano e due da Monza e Brianza. La maggior parte degli interventi riguarda alberi caduti o pericolanti, in alcuni casi finiti su strade, automobili, abitazioni e linee elettriche, oltre a coperture danneggiate e allagamenti.

Le operazioni dei vigili del fuoco proseguono per evadere le richieste di soccorso ancora aperte e per mettere in sicurezza le aree colpite.