Maltempo nel Gallaratese, allagamenti e alberi caduti: linea ferroviaria danneggiata tra Gallarate e Malpensa

Le forti piogge che hanno interessato il Gallaratese nel pomeriggio di giovedì 20 agosto hanno provocato allagamenti, cadute di alberi e problemi alla viabilità. Vigili del fuoco, volontari e agenti di polizia locale sono intervenuti in diversi comuni, tra Gallarate, Somma Lombardo, Sesto Calende e Vergiate. Problemi anche alla linea ferroviaria tra Gallarate e Malpensa T2 a causa dei danni provocati dal violento nubifragio: la circolazione è rimasta sospesa per circa mezz’ora. I collegamenti sono poi ripresi gradualmente a partire dalle 19.30.

Gallarate, chiuso il sottopasso di via Pegoraro

A Gallarate uno degli interventi più significativi ha riguardato il sottopasso di via Pegoraro, che conduce verso piazza Risorgimento, chiuso a causa delle conseguenze delle forti precipitazioni.

La situazione ha richiesto interventi per mettere in sicurezza la viabilità e limitare i disagi al traffico.

Strade allagate e un palo caduto a Somma Lombardo

A Somma Lombardo le piogge hanno creato problemi in più zone, con diverse strade allagate. Il vento ha inoltre provocato la caduta di un palo della luce. Nella frazione di Maddalena l’intervento ha riguardato un albero abbattuto. Anche qui sono stati impegnati i soccorritori per liberare e mettere in sicurezza le aree interessate.

(foto tratta dalla pag Facebook dei Volontari della Protezione civile di Somma Lombardo)

Alberi caduti anche a Vergiate

Il sindaco Daniele Parrino ha comunicato sui social la momentanea chiusura di via Sesto Calende, ostruita dalla caduta di una pianta, riaperta dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Interventi in diversi punti del territorio per alberi pericolanti, resi instabili dal vento e dalle precipitazioni. Allagato anche il sottopasso della stazione ferroviaria. Il sindaco spiega di aver avvisato RFI.

Una tromba d’arta a Borgo Ticino

Il maltempo ha investito anche Borgo Ticino colpito da una tromba d’aria che ha scoperchiato l’area della piattaforma ecologica e provocato diversi danni soprattutto nell’area del cimitero.