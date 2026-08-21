Maltempo nella notte in Lombardia: oltre 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco

Oltre duecento interventi di soccorso in tutta la Lombardia e una macchina dei soccorsi mobilitata per l’intera notte. L’ondata di maltempo che ha colpito la regione nelle ultime ore ha provocato frane, esondazioni di torrenti e danni alle infrastrutture in diverse province, con particolare criticità nel Bergamasco, in Valcamonica, nel Comasco e in Valtellina. Allo stato attuale la situazione generale è in miglioramento, ma i Vigili del Fuoco restano al lavoro sul campo per completare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino delle aree colpite.

Il potenziamento del dispositivo di soccorso regionale

La macchina dei soccorsi ha risposto all’emergenza grazie alle misure di prevenzione attivate prima dell’arrivo delle precipitazioni. Il dispositivo di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco era stato infatti preventivamente potenziato sulla base dell’allerta meteo diramata da Regione Lombardia.

L’operazione è stata resa possibile attraverso l’attivazione delle risorse aggiuntive previste dalla convenzione tra Regione Lombardia e lo stesso Corpo Nazionale, consentendo di rafforzare fin dalle prime fasi la capacità di risposta e la presenza di personale su tutto il territorio regionale.

Evacuato il campeggio a Isola di Fondra

Nel Bergamasco l’attenzione si è concentrata a Isola di Fondra, dove nella serata di ieri si è difesa l’area di un campeggio che ospitava circa 250 persone. La struttura è stata minacciata da un doppio fronte di rischio: un movimento franoso nella parte superiore della zona e l’esondazione di un torrente nella parte inferiore.

Le operazioni di evacuazione degli ospiti si sono concluse senza particolari criticità. Sul posto hanno operato diverse squadre dei Vigili del Fuoco giunte da vari Comandi della regione, supportate dall’alto dagli elicotteri del Reparto Volo Lombardia.

Danni e colate detritiche in Valcamonica

In provincia di Brescia le situazioni più complesse si registrano in Valcamonica nei comuni di Sonico, Rino di Sonico, Malonno e Vione, interessati da frane, colate di fango ed esondazioni. La zona maggiormente colpita è la Val Rabbia, dove una colata detritica ha distrutto il ponte di Rino di Sonico trascinando ingenti quantità di materiale.

Lungo la valle restano operativi i Gruppi Operativi Speciali (GOS) dei Vigili del Fuoco. I soccorritori sono impegnati con i mezzi per il movimento terra nelle complesse operazioni di rimozione di fango, massi e detriti per ripristinare le condizioni minime di sicurezza.

Allagamenti e ponti crollati tra Como e Sondrio

I disagi hanno toccato anche l’area del Lario e la Valtellina. Nel Comasco i problemi principali sono stati registrati a Domaso, dove l’esondazione di un torrente ha invaso la carreggiata della Strada Statale 340 “Regina”, paralizzando la viabilità locale.

In provincia di Sondrio si sono verificate criticità a seguito dell’esondazione del bacino dei Forni, episodio che ha causato anche il crollo di un ponte pedonale. Il personale dei Vigili del Fuoco rimane operativo in tutte le zone coinvolte per portare a termine le verifiche sui manufatti e garantire la tutela del territorio.