Maria compie 108 anni: festa alla Don Gnocchi di Malnate
Nata a Foligno il 15 agosto 1918, Maria Fausti ha attraversato guerre, trasferimenti e grandi cambiamenti della storia italiana. Ospite dal 2021 della Fondazione festeggia il compleanno circondata dall’affetto di chi si prende cura di lei
Un traguardo davvero straordinario per Maria Fausti, che oggi, 15 agosto, compirà 108 anni. Nata a Foligno nel 1918, Maria festeggia il suo compleanno alla Fondazione Don Carlo Gnocchi di Malnate, dove è ospite dal settembre 2021. Una vita lunghissima, attraversata da viaggi, guerre, cambiamenti epocali e grandi affetti, che Maria continua a raccontare con lucidità e curiosità, coltivando ancora oggi la sua grande passione per la lettura e la poesia. Ecco il racconto (davvero in estrema sintesi) della sua vita.
Maria Fausti nasce il 15 agosto 1918 a Foligno in provincia di Perugia. Il papà Valentino era capostazione la mamma Ida casalinga; ha avuto anche una sorella più grande di lei di alcuni anni deceduta.
All’età di 18 anni la famiglia in fretta e furia si trasferisce a Fiume, allora colonia italiana, in quanto lo stipendio del padre che lavorava alle ferrovie dello stato era nettamente superiore e la gestione dei beni primari, cibo, affitto, era più economica.
Maria trova lavoro presso una ditta che produceva siluri (un silurificio) perché l’Italia era in guerra.
Dopo alcuni anni quando Fiume diventa una città della Jugoslavia, si trasferiscono di nuovo a Foligno; in un viaggio di piacere a Roma conosce il marito, Gennaro, dirigente Fiat. Innamorati e felici lo descrive come un uomo di intelligenza sopraffina e grande sensibilità. hanno avuto una figlia Daniela, poi diventata avvocato e purtroppo mancata lo scorso anno. Quando muore il marito (non ricorda l’anno) si trasferisce a Varese dove raggiunge la figlia, il genero e il nipote Carlo. Per motivi di maggior assistenza è ospite alla Fondazione Don Carlo Gnocchi dal settembre del 2021. Persona solitaria di grande cultura, ama stare nella sua stanza a leggere e recitare poesie, e raccontarci la sua straordinaria e lunga vita.
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