Varese News

Varese Laghi

Maria compie 108 anni: festa alla Don Gnocchi di Malnate

Nata a Foligno il 15 agosto 1918, Maria Fausti ha attraversato guerre, trasferimenti e grandi cambiamenti della storia italiana. Ospite dal 2021 della Fondazione festeggia il compleanno circondata dall’affetto di chi si prende cura di lei

Maria Fausti

Un traguardo davvero straordinario per Maria Fausti, che oggi, 15 agosto, compirà 108 anni. Nata a Foligno nel 1918, Maria festeggia il suo compleanno alla Fondazione Don Carlo Gnocchi di Malnate, dove è ospite dal settembre 2021. Una vita lunghissima, attraversata da viaggi, guerre, cambiamenti epocali e grandi affetti, che Maria continua a raccontare con lucidità e curiosità, coltivando ancora oggi la sua grande passione per la lettura e la poesia. Ecco il racconto (davvero in estrema sintesi) della sua vita.

Maria Fausti nasce il 15 agosto 1918 a Foligno in provincia di Perugia. Il papà Valentino era capostazione la mamma Ida casalinga; ha avuto anche una sorella più grande di lei di alcuni anni deceduta.
All’età di 18  anni la famiglia in fretta e furia si trasferisce a Fiume, allora colonia italiana, in quanto lo stipendio del padre che lavorava alle ferrovie dello stato era nettamente superiore e la gestione dei beni primari, cibo, affitto, era più economica.

Maria trova lavoro presso una ditta che produceva siluri (un silurificio) perché l’Italia era in guerra.
Dopo alcuni anni quando Fiume diventa una città della Jugoslavia, si trasferiscono di nuovo a Foligno; in un viaggio di piacere a Roma conosce il marito, Gennaro, dirigente Fiat. Innamorati e felici lo descrive come un uomo di intelligenza sopraffina e grande sensibilità. hanno avuto una figlia Daniela, poi diventata avvocato e purtroppo mancata lo scorso anno. Quando muore il marito (non ricorda l’anno) si trasferisce a Varese dove raggiunge la figlia, il genero e il nipote Carlo. Per motivi di maggior assistenza è ospite alla Fondazione Don Carlo Gnocchi dal settembre del 2021. Persona solitaria di grande cultura, ama stare nella sua stanza a leggere e recitare poesie, e raccontarci la sua straordinaria e lunga vita.

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.