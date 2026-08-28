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Maria Elena Delia racconta la Global Sumud Flotilla a Varese

Incontro con l’autrice giovedì 3 settembre all’InformaGiovani tra testimonianze di attivismo e progetti futuri per la Palestina

Maria Elena Delia
Incontri

03 Settembre 2026

Il Comitato varesino per la Palestina organizza un appuntamento per ascoltare la testimonianza di Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla e membro del consiglio direttivo della Fondazione Vittorio Arrigoni.

Durante il pomeriggio l’autrice presenterà il suo ultimo libro intitolato Global Sumud Flotilla – La Storia siete voi. Attraverso la sua esperienza sul campo e il lavoro di coordinamento svolto negli anni, Delia racconterà i dettagli delle spedizioni e illustrerà le prossime azioni programmate dalle flotille sia via mare sia via terra.

L’iniziativa si terrà giovedì 3 settembre a partire dalle 18:00 nella Sala Eventi dell’InformaGiovani di Varese, situata in via Como 21. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti.

Organizzato da

28 Agosto 2026
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