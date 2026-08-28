Maria Elena Delia racconta la Global Sumud Flotilla a Varese

Il Comitato varesino per la Palestina organizza un appuntamento per ascoltare la testimonianza di Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla e membro del consiglio direttivo della Fondazione Vittorio Arrigoni.

Durante il pomeriggio l’autrice presenterà il suo ultimo libro intitolato Global Sumud Flotilla – La Storia siete voi. Attraverso la sua esperienza sul campo e il lavoro di coordinamento svolto negli anni, Delia racconterà i dettagli delle spedizioni e illustrerà le prossime azioni programmate dalle flotille sia via mare sia via terra.

L’iniziativa si terrà giovedì 3 settembre a partire dalle 18:00 nella Sala Eventi dell’InformaGiovani di Varese, situata in via Como 21. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti.