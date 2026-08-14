Martinenghi in semifinale nei 50 rana, i campioni azzurri fanno paura agli Europei di nuoto
Il varesino chiude le batterie in 26”65. Davanti a lui solo uno straordinario Cerasuolo, che firma il nuovo record italiano in 26”20. Viberti avrebbe il tempo per passare il turno, ma il regolamento limita a due gli azzurri in semifinale
Dopo l’oro nei 100 rana, Nicolò Martinenghi continua la sua avventura agli Europei di nuoto di Parigi. Il campione varesino ha superato le batterie dei 50 rana con il tempo di 26”65, conquistando il pass per la semifinale in programma questa sera.
La mattinata ha però regalato soprattutto una nuova grande prestazione di Simone Cerasuolo, capace di fermare il cronometro a 26”20 e di stabilire il nuovo record italiano della distanza. Una prova che gli è valsa il miglior tempo delle batterie e che conferma il livello altissimo raggiunto dalla rana azzurra.
E proprio qui arriva il paradosso della mattinata italiana. Ludovico Viberti, terzo azzurro al via, ha nuotato un tempo che sarebbe stato sufficiente per entrare tra i semifinalisti: ha infatti ottenuto il sesto tempo assoluto. Ma il regolamento degli Europei consente il passaggio del turno a un massimo di due atleti per nazione. Con Cerasuolo e Martinenghi davanti, per Viberti la gara si è quindi fermata alle batterie.
Per Martinenghi, invece, l’appuntamento è fissato per questa sera. Le semifinali dei 50 rana sono in programma alle 18.59 e alle 19.02: il varesino proverà a conquistare un posto nella finale di domani e ad aggiungere un’altra gara da protagonista al suo Europeo parigino.
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