Due decimi hanno separato Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D’Ambrosio dal gradino più alto della classifica nella gara che ha chiuso i campionati europei di Parigi.

Gli italiani hanno eseguito una gara perfetta con Martinenghi che ha chiuso la sua frazione in testa. A vincere è stata la squadra russa con il tempo di 3.28.67 contro i 3.28.86 degli italiani, mentre al terzo posto si sono piazzati i francesi a 3.29.03.

La 4×100 mista maschile dell’Italia aveva staccato il pass per la finale nella mattinata con il terzo tempo dopo Russia e Gran Bretagna, la sfida che ha chiuso l’europeo disputato nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre a Parigi.

Per l’azzatese Niccolò Martinenghi si chiude un Europeo decisamente positivo con due ori conquistati nei 100 e nei 50 rana e l’argento nella 4 per 100.