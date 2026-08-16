Martinenghi trascina la squadra nella 4×100 mista maschile che chiude al secondo posto
Il quartetto composto da Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D’Ambrosio ha concluso alle spalle dei russi. Per il campione di Azzate finisce un europeo decisamente favorevole
Due decimi hanno separato Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D’Ambrosio dal gradino più alto della classifica nella gara che ha chiuso i campionati europei di Parigi.
Gli italiani hanno eseguito una gara perfetta con Martinenghi che ha chiuso la sua frazione in testa. A vincere è stata la squadra russa con il tempo di 3.28.67 contro i 3.28.86 degli italiani, mentre al terzo posto si sono piazzati i francesi a 3.29.03.
La 4×100 mista maschile dell’Italia aveva staccato il pass per la finale nella mattinata con il terzo tempo dopo Russia e Gran Bretagna, la sfida che ha chiuso l’europeo disputato nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre a Parigi.
Per l’azzatese Niccolò Martinenghi si chiude un Europeo decisamente positivo con due ori conquistati nei 100 e nei 50 rana e l’argento nella 4 per 100.
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