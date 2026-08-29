Mastini frizzanti nella prima amichevole, battuta 6-4 la Valpe

Buona la prima per i Mastini che, al netto del risultato dell’amichevole con la Valpe (6-4), mettono sul ghiaccio un hockey concreto e divertente. Ottima la prestazione della linea Bastille-Musa-Girardi, cinque marcature su sei sono passate dai loro bastoni. Assenti il neo papà Piroso e Taufer. Domani (domenica 30) altra amichevole contro Concordia University di Corsi.

Davvero un bel Varese quello sceso questa sera sul ghiaccio per la prima amichevole ufficiale contro Valpellice, dove si sono viste cose davvero interessanti. Rich non ha smesso neppure un minuto di catechizzare i suoi, confermando il bel rapporto umano già osservato in allenamento nelle scorse settimane.

Ai Mastini basta un minuto, esatto, per andare in rete: Bastille apre le danze involandosi in un’azione solitaria dalle parti di Basraoui, che nulla può fare sul colpo in punta di fioretto ravvicinato del canadese. (1-0)

La linea Bastille-Musa-Girardi sembra funzionare alla perfezione, con passaggi sicuri e trame di gioco pulite. Valpellice accorcia poco dopo con Cristian Long, bravo a sfruttare un errore di Anselmino, che perde il disco a due passi da Filippo Matonti. (1-1)

Valpellice, che ha iniziato la preparazione in anticipo rispetto a Varese, pattina forte, ma il gioco dei Mastini resta piacevole almeno quanto essenziale.

Ci prova ancora Bastille: il disco supera l’estremo difensore del Valpe, ma si stampa contro il palo. Altra bella azione corale, con De Toni che aggancia un ottimo disco e si libera con forza del terzino che lo marcava, ma stavolta il bastone di Basraoui riesce a evitare la marcatura.

È un Varese che gioca in progressione e sembra non sprecare nessun disco: la mano di Rich, che già a Pergine ci aveva mostrato cose simili, si vede tutta.

La seconda frazione si apre con Valpellice in avanti, ancora con Long che si libera bene di Terzago e mette il disco tra la spalla di Matonti e la traversa. (1-2)

Varese risponde immediatamente con Bastille: la parentesi nell’emisfero australe lo rende di fatto uno dei giocatori più in forma della squadra, ed è bravo, dall’altezza del cerchio d’ingaggio, a girare un bel disco per Girardi, che si fa trovare pronto all’appuntamento. (2-2)

Ancora Mastini, con l’accoppiata Bastille-Musa capace di apparecchiare l’ennesima occasione speciale per Girardi che, ancora una volta, non sbaglia. (3-2)

Passano quaranta secondi, stessa linea, stesso copione: stavolta però è Musa a infilare il disco tra palo e gambale di Basraoui. (4-2)

Reazione di Valpellice, con il solito Long, ma sono ancora i gialloneri a passare: bellissima l’idea di Peterson, che penetra nel terzo e mette in mezzo un disco placcato oro, che Crivellari deve solo spingere in rete. (5-2)

I Bulldogs tornano a spingere, riuscendo a passare in superiorità numerica. (5-3)

C’è però più Varese sul ghiaccio, e a cinque minuti dalla fine il solito Bastille si invola verso la gabbia avversaria: in uno contro zero spara sui gambali, ma a pochi passi Musa, che sembra avere un istinto naturale per queste situazioni, raccoglie il disco e lo mette in rete. (6-3)

Terza frazione piuttosto fiacca, con poche azioni degne di nota. Brutto fallo su Vanetti, con un accenno di rissa subito sedato. C’è un’opportunità nel finale con l’uomo in più per un fallo su Bastille, ma è Valpellice a mettere a segno l’ultimo sigillo con Smith. (6-4)