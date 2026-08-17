Mastini, quattro test a Varese per lanciarsi verso il campionato

Quattro test, tutti sul ghiaccio di casa, per rodare i meccanismi, per aumentare la conoscenza reciproca e per assimilare i “comandamenti” del nuovo allenatore. I Mastini hanno definito il precampionato che porterà la squadra diretta da Dave Rich in direzione della IHL che prenderà il via il 19 settembre prossimo.

I gialloneri apriranno e chiuderanno il ciclo con due avversarie dirette in stagione, il Valpellice e il quotato Aosta, inframezzate da due incontri di diverso spessore, quelli con i giovani della Concordia University e con il farm team del Milano Prospect da cui potrebbero arrivare anche rinforzi nel corso dell’annata, se necessario. A Milano sono intanto approdati il giovane Nicolò Torchio e Pietro Borghi, fresco di addio al giallonero.

La partenza è “doppia”: sabato 29 e domenica 30 Vanetti e compagni affronteranno un “uno-due” nel giro di venticinque ore. Sabato alle 18,30 il match contro la Valpe, domenica alle 19,30 la sfida ai canadesi della Concordia University, college di Montreal caro a Jim Corsi che è stato per lungo tempo nello staff tecnico della squadra basata in Quebec. I due successivi impegni saranno entrambi al sabato alle 18,30: il 5 settembre il confronto con Milano Prospect, il 12 contro l’Aosta che anche quest’anno si propone come una delle formazioni più attrezzate per fare strada in IHL.

L’ingresso alla Acinque Ice Arena sarà in tutte le occasioni a prezzo unico: i biglietti costeranno 8 euro (gratis per i bambini fino a 6 anni) e sono già a disposizione sulla piattaforma Liveticket (QUI la pagina dedicata). I botteghini del palaghiaccio apriranno invece circa 90′ minuti prima dell’ingaggio iniziale di ogni incontro. I disabili in carrozzina devono invece contattare la società scrivendo all’indirizzo hcmv.varesehockey@gmail.com.

DIFESA: PRESO TAUFER – Nei giorni scorsi intanto, l’HCMV ha aggiunto un tassello alla propria difesa. A Varese arriverà infatti Francesco Taufer, classe 2000, nato a San Candido e cresciuto nelle giovanili del Cortina. Taufer è alto 1,83 per 80 chilogrammi, vanta alcune esperienze con le nazionali giovanili e ha giocato in IHL con la maglia del Como per diverse stagioni.