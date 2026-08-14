Mattarella ringrazia la sanità lombarda per l’assistenza ai ragazzi di Crans-Montana
Il Capo dello Stato affida all’assessore Guido Bertolaso il riconoscimento per il personale di Niguarda, Policlinico, AREU e dell’intero sistema sanitario regionale impegnato nella cura dei giovani feriti nell’incendio
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio ringraziamento al personale sanitario lombardo che in questi mesi ha assistito i ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana.
A riferirlo è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che ha ricevuto una telefonata dal Capo dello Stato. «Ho ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – spiega Bertolaso – che ha voluto esprimere il suo ringraziamento a tutto il personale di Niguarda, del Policlinico, di AREU e a tutti coloro che fanno parte del sistema sanitario regionale per come hanno saputo occuparsi dei ragazzi ustionati nell’incendio di Crans-Montana».
Mattarella ha chiesto all’assessore di trasmettere il suo grazie a quanti hanno seguito i giovani nel percorso di cura. «Il Presidente – prosegue Bertolaso – mi ha pregato di riportare i suoi ringraziamenti a tutti coloro che, in questi mesi, hanno lavorato con professionalità, competenza e umanità per garantire loro cure e assistenza». Un riconoscimento che Bertolaso ha accolto «con grande orgoglio», rivolgendolo «a tutte le donne e gli uomini del nostro sistema sanitario».
Il ringraziamento del Presidente della Repubblica sottolinea così il lavoro svolto dalla rete sanitaria lombarda, che fin dalle prime fasi dell’emergenza ha garantito ai giovani coinvolti nel grave incidente assistenza, cure specialistiche e presa in carico. Al centro l’impegno garantito fin dall’avvio dell’emergenza sanitaria.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Bustocco-71 su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
Maxim59 su Ciclopedonale del Piambello, il traguardo si avvicina: nuovi lavori per completare il percorso dal Ceresio
MarcoF su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
principe.rosso su Sprangate e bottigliate in zona piazza Risorgimento a Gallarate, la Questura chiude il minimarket per sette giorni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.