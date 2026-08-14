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Lombardia

Mattarella ringrazia la sanità lombarda per l’assistenza ai ragazzi di Crans-Montana

Il Capo dello Stato affida all’assessore Guido Bertolaso il riconoscimento per il personale di Niguarda, Policlinico, AREU e dell’intero sistema sanitario regionale impegnato nella cura dei giovani feriti nell’incendio

Sergio Mattarella foto ufficiale dal sito del Quirinale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio ringraziamento al personale sanitario lombardo che in questi mesi ha assistito i ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana.
A riferirlo è l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, che ha ricevuto una telefonata dal Capo dello Stato. «Ho ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – spiega Bertolaso – che ha voluto esprimere il suo ringraziamento a tutto il personale di Niguarda, del Policlinico, di AREU e a tutti coloro che fanno parte del sistema sanitario regionale per come hanno saputo occuparsi dei ragazzi ustionati nell’incendio di Crans-Montana».
Mattarella ha chiesto all’assessore di trasmettere il suo grazie a quanti hanno seguito i giovani nel percorso di cura. «Il Presidente – prosegue Bertolaso – mi ha pregato di riportare i suoi ringraziamenti a tutti coloro che, in questi mesi, hanno lavorato con professionalità, competenza e umanità per garantire loro cure e assistenza». Un riconoscimento che Bertolaso ha accolto «con grande orgoglio», rivolgendolo «a tutte le donne e gli uomini del nostro sistema sanitario».
Il ringraziamento del Presidente della Repubblica sottolinea così il lavoro svolto dalla rete sanitaria lombarda, che fin dalle prime fasi dell’emergenza ha garantito ai giovani coinvolti nel grave incidente assistenza, cure specialistiche e presa in carico. Al centro l’impegno garantito fin dall’avvio dell’emergenza sanitaria.

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Michele Mancino
michele.mancino@varesenews.it

Il lettore merita rispetto. Ecco perché racconto i fatti usando un linguaggio democratico, non mi innamoro delle parole, studio tanto e chiedo scusa quando sbaglio.

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Pubblicato il 14 Agosto 2026
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