Mezzo pesante fuori carreggiata ad Angera: chiuso un tratto di via Varesina
Incidente senza feriti lungo l'arteria stradale tra Angera e Ranco. Il tratto compreso tra la rotatoria di Uponne e via Quassa è stato resta interdetto poco dopo le 13
Un camion è uscito dalla carreggiata lungo il tratto cittadino della strada Varesina, provocando la chiusura temporanea della circolazione tra Angera e Ranco. Il blocco riguarda la porzione di strada compresa tra la rotatoria di Uponne e via Quassa, interdetta al transito fino al completamento delle operazioni di rimozione del veicolo, uscito di strada attorno alle 13.
L’episodio si è verificato senza conseguenze per gli automobilisti: dalle prime rilevazioni non risultano infatti danni a persone o cose.
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