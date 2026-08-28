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Mezzo pesante fuori carreggiata ad Angera: chiuso un tratto di via Varesina

Incidente senza feriti lungo l'arteria stradale tra Angera e Ranco. Il tratto compreso tra la rotatoria di Uponne e via Quassa è stato resta interdetto poco dopo le 13

campion fuori strada angera

Un camion è uscito dalla carreggiata lungo il tratto cittadino della strada Varesina, provocando la chiusura temporanea della circolazione tra Angera e Ranco. Il blocco riguarda la porzione di strada compresa tra la rotatoria di Uponne e via Quassa, interdetta al transito fino al completamento delle operazioni di rimozione del veicolo, uscito di strada attorno alle 13.

L’episodio si è verificato senza conseguenze per gli automobilisti: dalle prime rilevazioni non risultano infatti danni a persone o cose.

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Pubblicato il 28 Agosto 2026
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