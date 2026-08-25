Varese News

Varese Laghi

Migliorano le condizioni della donna soccorsa sulla riva del Lago Maggiore a Laveno

La 59enne si era sentita male nel pomeriggio di lunedì 24, rischiando di annegare. Resta ricoverata al Circolo di Varese ma le sue condizioni sono in miglioramento

Generico 23 Feb 2026

Sta meglio la donna di 59 anni che ha rischiato di annegare nel primo pomeriggio di lunedì 24 agosto nelle acque del Lago Maggiore, accanto all’imbarcadero di Laveno. La signora era stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’Ospedale di Circolo di Varese ma nelle scorse ore ha ripreso conoscenza, come segnalato da fonti sanitarie a VareseNews.

A Laveno si sono vissuti momenti di paura: la 59enne ha accusato difficoltà, probabilmente a causa di un malore, a pochi passi dalla riva. Una zona molto frequentata da chi percorre la passeggiata tra l’imbarcadero, la vicina stazione nord e il parco del Gaggetto.

Sul posto erano giunti i soccorritori del 118, il personale della Guardia Costiera e la Polizia Locale: dopo aver riportato a riva la donna, i sanitari hanno effettuato il massaggio cardiaco e l’hanno stabilizzata per poterla elitrasportare in direzione di Varese. Ricoverata in rianimazione in codice rosso, quello della massima gravità, ora sembra essere fuori pericolo di vita.

Tutti gli eventi

di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.