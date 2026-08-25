Migliorano le condizioni della donna soccorsa sulla riva del Lago Maggiore a Laveno

Sta meglio la donna di 59 anni che ha rischiato di annegare nel primo pomeriggio di lunedì 24 agosto nelle acque del Lago Maggiore, accanto all’imbarcadero di Laveno. La signora era stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’Ospedale di Circolo di Varese ma nelle scorse ore ha ripreso conoscenza, come segnalato da fonti sanitarie a VareseNews.

A Laveno si sono vissuti momenti di paura: la 59enne ha accusato difficoltà, probabilmente a causa di un malore, a pochi passi dalla riva. Una zona molto frequentata da chi percorre la passeggiata tra l’imbarcadero, la vicina stazione nord e il parco del Gaggetto.

Sul posto erano giunti i soccorritori del 118, il personale della Guardia Costiera e la Polizia Locale: dopo aver riportato a riva la donna, i sanitari hanno effettuato il massaggio cardiaco e l’hanno stabilizzata per poterla elitrasportare in direzione di Varese. Ricoverata in rianimazione in codice rosso, quello della massima gravità, ora sembra essere fuori pericolo di vita.