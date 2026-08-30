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Santa Maria Maggiore

Mille spazzacamini a Santa Maria Maggiore: tutto pronto per il 43esimo raduno

Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre 2026 torna il Raduno Internazionale dello Spazzacamino: evento clou della 43^ edizione la sfilata di domenica 6 settembre a Santa Maria Maggiore: attesi oltre 1000 spazzacamini provenienti da tutto il mondo

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Sagre, Fiere e Feste

04 Settembre 2026 - 06 Settembre 2026

Nel 2026 il Raduno Internazionale dello Spazzacamino riprende il proprio viaggio di riscoperta e valorizzazione del mestiere, prima di tutto, e delle emozioni che da secoli circondano la figura del fumista.

E così anche quest’anno, sul finire dell’estate, Santa Maria Maggiore (VB) e l’intera Valle Vigezzo ospiteranno parecchie centinaia di spazzacamini provenienti da ogni angolo del pianeta per celebrare il loro mestiere, che proprio qui, in questo angolo remoto d’Italia, ha le radici più autentiche.

Dal 4 al 7 settembre la valle ossolana sarà cornice per una serie di appuntamenti in grado di richiamare come sempre migliaia di turisti e viaggiatori desiderosi di entrare in contatto con un mondo antico e affascinante, quello del mestiere del fumista. L’evento più atteso di ogni Raduno Internazionale dello Spazzacamino, organizzato come sempre dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, è la grande parata che prenderà avvio alle ore 10 di domenica 6 settembre.

Per la 43esima edizione del Raduno Internazionale saranno oltre 1100 gli spazzacamini che, in abito da lavoro (tutti neri, tranne quelli della delegazione olandese, che sfilano da sempre con la propria divisa di un candido bianco) e muniti di attrezzi del mestiere, con i volti sporchi di fuliggine, torneranno nel capoluogo della Valle Vigezzo per la tradizionale, vivace e coloratissima parata che prenderà avvio alle ore 10 di domenica 6 settembre.

Un evento in grado di unire popoli e culture, una manifestazione corale che dovrà però rinunciare ancora una volta alla presenza di Russia, Lituania, Ucraina e Moldavia, a ricordare quanto il conflitto alle porte dell’Europa non cessi di compromettere la pace nel Vecchio Continente.
Nonostante queste defezioni, il Raduno potrà contare su un numero importante di partecipanti: tra le nazioni con più uomini neri in parata la Germania (da anni la compagine più numerosa), la vicina Svizzera, e poi DanimarcaSvezia e Austria. Non mancherà la consueta delegazione di “Chimney Sweeps” dagli Stati Uniti d’America, mentre per il primo anno una rappresentativa arriverà dal Montenegro.

L’appuntamento clou, come in ogni edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino, è infatti la grande parata della domenica mattina: le varie delegazioni – alternate a gruppi e bandelle musicali – sfileranno attraverso le vie di Santa Maria Maggiore, passando dalla suggestiva Piazza Risorgimento, dove verranno presentate a pubblico ed autorità.

Quest’anno, per la prima volta nella storia del Raduno, ad aprire il corteo sarà lo scenografico Gruppo Folkloristico Frustatori di Ferno (VA) il cui spettacolo affascina per l’abile “gioco” di fruste – con il ciocchino (il punto terminale della frusta) che supera il muro del suono producendo schiocchi secchi e netti – che richiama l’antica usanza dei carrettieri di far schioccare le loro fruste per attirare l’attenzione degli animali da traino.

La sfilata terminerà con la rievocazione storica della pulitura dei camini in Piazza Risorgimento. Il tetto del Centro Culturale Vecchio Municipio e quello di Villa Antonia, sede del Comune di Santa Maria Maggiore, si popoleranno di spazzacamini che, con gli antichi attrezzi del mestiere – la raspa, una spatola di ferro col manico ad uncino da appendere alla cintura; il riccio, insieme di lamelle a raggiera ricavate dalle molle di sveglie e orologi da campanile; la squareta, bastone allungabile alla cui sommità si agganciava il riccio; il brischetin; lo scopino; una lunga fune; dei pesi; il sach, sacco per riporre la fuliggine – rievocheranno i rüsca di un tempo. E nell’aria riecheggerà il Taròm, il gergo dello spazzacamino.

L’edizione 2026 è realizzata con il prezioso sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, del Museo Regionale dell’emigrazione vigezzina nel mondo, con il contributo di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Fondazione BPN per il territorio e con la collaborazione dell’Associazione Musei dell’Ossola, dei Comuni della Valle Vigezzo, del Comune di Orta San Giulio, del Gruppo AIB della Valle Vigezzo.

Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 4 settembre

SANTA MARIA MAGGIORE
Parco di Villa Antonia | ore 15 Ricordiamo i Raduni passati, proiezione di video emozionali
Centro storico | dalle ore 18.30 all’una – Notte Nera in compagnia di centinaia di spazzacamini con musica live a cura della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno e dei commercianti di Santa Maria Maggiore:

  • ore 18.30 apertura del grande e rifornito punto ristoro nel Parco di Villa Antonia
  • dalle ore 18.45 Gianni e il suo gruppo con musiche e canzoni popolari in Via Cavalli
  • dalle ore 19 fisarmoniche live in piazza Risorgimento
  • dalle ore 21 in via Rosmini/Largo Alpini spettacolo con maxi schermo e dj Peter Pan
  • dalle ore 22 nel Parco di Villa Antonia gli Yabadabadu in concerto.

ATTENZIONE: lo spettacolo piromusicale previsto alle ore ore 23.00 è annullato per il perdurare dello stato di massima pericolosità per incendi boschivi, con divieto assoluto di accendere fuochi su tutto il territorio regionale.

Sabato 5 settembre

MALESCO | ore 10.30 Omaggio floreale al Monumento allo Spazzacamino
DRUOGNO | ore 15 Sfilata lungo le vie del centro storico
DRUOGNO | ore 18 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
SANTA MARIA MAGGIORE | ore 18.30 apertura del grande e rifornito punto ristoro nel Parco di Villa Antonia
ore 21.00 “Serata in festa” con dj Andy

Domenica 6 settembre

SANTA MARIA MAGGIORE
ore 10 inizia la grande sfilata degli Spazzacamini per le vie del Paese: oltre 1.100 spazzacamini con i loro attrezzi da lavoro, accompagnati da gruppi in costume tradizionale e bande musicali.
La parata sarà aperta dal Gruppo Folkloristico Frustatori di Ferno. Le varie delegazioni sfileranno per le vie di Santa Maria Maggiore, passando nella suggestiva Piazza Risorgimento, dove saranno presentate al pubblico, e, dopo un giro completo nel centro storico, il corteo terminerà il percorso in Piazza Gennari.
Al termine: Rievocazione storica della pulitura dei camini sui tetti di Piazza Risorgimento
ore 11.30 apertura del grande e rifornito punto ristoro nel Parco di Villa Antonia
ore 16 concerto con i “Giovani Musicisti Ossolani” diretti da Alberto Lanza nel Parco di Villa Antonia
ore 17 interviste, premiazioni e ricordi degli Spazzacamini

Lunedì 7 settembre

Gita a Orta, sul Lago d’Orta
Ore 16 Sfilata lungo le vie della città

Sarà possibile raggiungere Santa Maria Maggiore da Domodossola e da Locarno a bordo dei treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli senza problemi di traffico e parcheggio (info su www.vigezzinacentovalli.com – prenotazione fortemente consigliata).

Informazioni e dettagli del programma su www.museospazzacamino.it – www.facebook.com/museospazzacamino – www.instagram.com/museo_spazzacamino.

30 Agosto 2026
Redazione VareseNews
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