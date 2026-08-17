Momenti condivisi e 45 anni di storia: la grigliata estiva di Finazzi Serramenti
Dipendenti, collaboratori e famiglie insieme per la tradizionale festa di metà estate. L'occasione per celebrare un traguardo storico partito nel 1981 con l'intuizione del Pvc
Staccare la spina dalla routine quotidiana, mettere da parte i discorsi su cantieri e scadenze e vivere un momento di festa condiviso. Si è rinnovato a fine luglio il consueto appuntamento con la grigliata aziendale di Finazzi Serramenti, la realtà con sede ad Azzate diventata negli anni un punto di riferimento nel settore dei serramenti in tutto il Varesotto.
Un’occasione ideata per ritrovarsi tutti insieme — dipendenti, collaboratori e familiari — in un clima informale e rilassato prima della pausa estiva. «Come ogni anno si festeggia l’estate in Finazzi, un momento per stare tutti insieme dove non si parla di lavoro ma ci si rilassa e si fa festa», spiega Fabio Giacobbo, alla guida dell’azienda di famiglia insieme al fratello Marco e al cugino Diego. «Queste situazioni permettono di vivere momenti che durante le giornate lavorative difficilmente ci si può permettere».
Una giornata di festa che cade in un anno speciale, visto il traguardo raggiunto dall’azienda in questo 2026. Finazzi Serramenti festeggia infatti i suoi primi 45 anni di attività: una storia imprenditoriale iniziata a Casale Litta nel 1981 grazie all’intuizione del fondatore Tiziano Giacobbo, che decise di scommettere sui primi profili in Pvc quando il materiale muoveva ancora i primi passi sul mercato italiano.
Dalla prima officina di minuterie metalliche fino al trasferimento nel 2010 ad Azzate e all’apertura dello showroom a Busto Arsizio, la realtà familiare si è strutturata nel tempo arrivando oggi a contare 45 dipendenti, sette squadre di montaggio operative sul territorio e una rete che negli anni ha portato le sue finestre in oltre trentamila abitazioni della provincia.
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