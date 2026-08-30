Intossicazione da monossido in baita all’Alpe Devero, un morto e un giovane in gravi condizioni

Tragedia nella notte all’Alpe Devero, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove sei persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all’interno di una baita in alta quota. Un margaro di 37 anni ha perso la vita, mentre un giovane di 19 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. A chiedere aiuto sarebbe stato uno degli stessi margari, già in stato confusionale a causa dell’intossicazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con gli elicotteri decollati da Como e Torino, insieme al Soccorso alpino, al Sagf della Guardia di finanza e ai vigili del fuoco. La posizione isolata della baita ha reso particolarmente complesse le operazioni.

Il diciannovenne, in condizioni critiche, è stato portato dall’elisoccorso di Como al Niguarda. Altri due margari, entrambi di 62 anni e classificati in codice giallo, sono stati trasferiti dall’elicottero di Torino all’ospedale di Novara.

Le ultime due persone coinvolte, 62 anni, sono state accompagnate via terra all’ospedale di Domodossola, inizialmente in codice verde. Le loro condizioni sarebbero però in evoluzione, con un possibile peggioramento del quadro clinico.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine della fuoriuscita di monossido di carbonio.

(foto sopra di repertorio)