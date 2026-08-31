Montagnoli nuovo presidente dell’assemblea dei sindaci del distretto di Somma, Pezzotta: “Manteniamo il dialogo sull’ospedale”

Cambio alla guida dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Somma Lombardo. Nel corso della riunione dello scorso 27 agosto è stato eletto nuovo presidente il sindaco di Arsago Seprio, Claudio Montagnoli, che raccoglie il testimone in una fase particolarmente delicata per il territorio, segnata in modo particolare dal trasferimento del punto di primo intervento dall’ospedale Bellini di Somma Lombardo alla casa di comunità. (nella foto copertina l’ingresso della casa di comunità)

Il sindaco di Somma Lombardo Silvio Pezzotta ha spiegato che da parte sua non era mancata la disponibilità a proseguire nell’incarico già ricoperto dal suo predecessore Stefano Bellaria. Nel confronto tra i sindaci del Distretto, tuttavia, è emersa la volontà di introdurre un’alternanza alla presidenza, con il sostegno di una parte dei presenti alla candidatura di Claudio Montagnoli.

«Sono certo che Claudio Montagnoli sarà attento e solerte in questo nuovo ruolo, fortemente voluto, e a lui auguro di mantenere attivo il dialogo e il confronto fra i Comuni del Distretto, soprattutto in questo momento delicato, in cui l’attenzione è tutta rivolta al nostro ospedale», ha dichiarato Pezzotta. «Confido che continuerà a mantenere l’equilibrio che ha mostrato anche negli ultimi mesi, evitando posizioni di rottura».

Nel comunicare l’avvicendamento alla guida dell’Assemblea, l’amministrazione comunale ha anche voluto fare chiarezza sul lavoro svolto negli ultimi mesi riguardo alle recenti evoluzioni che hanno interessato il presidio ospedaliero cittadino.

IL TRASFERIMENTO: UN PROBLEMA DI RISORSE UMANE?

Secondo quanto riferito dal Comune con una nota, fin dall’inizio del mandato il sindaco Pezzotta ha mantenuto un confronto costante, formale e riservato con i vertici di ASST Valle Olona, per salvaguardare i servizi sanitari presenti sul territorio e rappresentare le esigenze della comunità ai tavoli istituzionali.

L’amministrazione ha ribadito di non aver condiviso la chiusura del Punto di Primo Intervento, facendosi portavoce delle preoccupazioni dei cittadini nelle sedi competenti. Tuttavia, la decisione assunta da ASST Valle Olona sarebbe stata determinata da questioni organizzative e dalla carenza di risorse umane, aspetti sui quali il Comune non dispone di poteri decisionali.

«Vogliamo rassicurare i cittadini che l’impegno dell’Amministrazione e mio personale per l’ospedale di Somma Lombardo non si ferma», ha aggiunto Pezzotta. «Il canale di confronto con ASST e con Regione Lombardia resta aperto per mitigare le scelte future di ASST, monitorare gli sviluppi dell’Ospedale di Comunità e garantire che la struttura continui a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la salute dei nostri cittadini e di tutti i suoi fruitori».