Montegrino riscopre la vita contadina tra trattori, animali e antichi mestieri

Tre giorni tra sapori, musica e tradizioni del mondo agricolo: a Montegrino la Festa contadina anima il Laghetto con trattori, cavalli, rapaci, antichi mestieri e attività per tutta la famiglia

La Pro Loco di Montegrino si prepara a chiudere la stagione estiva con uno degli appuntamenti più attesi: la Festa contadina, che quest’anno raggiunge l’ottava edizione. L’appuntamento è da venerdì 4 a domenica 6 settembre, in località Laghetto.

Tre giorni pensati per grandi e piccoli, tra gastronomia, musica e numerose iniziative dedicate al mondo agricolo e alle tradizioni del territorio. Durante il fine settimana ci saranno mercatini con prodotti locali, spettacoli equestri e di falconeria, trattori agricoli e mezzi d’epoca, animali della fattoria e laboratori didattici. Tra le novità di questa edizione anche la presenza degli antichi mestieri, a cura della compagnia Miles Templi.

Il programma

Si comincia venerdì 4 settembre alle 19.30 con l’apertura dello stand gastronomico. Dalle 21 spazio alla musica dal vivo con la folk band Lavori in corso, con la partecipazione speciale di Giovanni Bruno, fisarmonicista dei Trenincorsa.

Sabato 5 settembre, alle 18, è previsto l’arrivo degli animali. Alle 19.30 riaprirà lo stand gastronomico della Pro Loco, mentre dalle 20.30 sono in programma gli spettacoli equestri a cura della Cassina Piatta Valley Ranch. Alle 21.30 la serata proseguirà con la musica dal vivo degli Effetto Vip.

La giornata più ricca sarà quella di domenica 6 settembre. Dalle 10.30 alle 18 sarà possibile partecipare al battesimo della sella con i cavalli e visitare l’esposizione dei rapaci, il percorso tra gli animali della fattoria e il mercatino agricolo. In programma anche un laboratorio di pittura, dimostrazioni di ceramica e gli antichi mestieri.

Alle 11.30 arriverà la sfilata dei trattori e, a mezzogiorno, aprirà lo stand gastronomico, accompagnato dalla musica del duo The Blueskies. Dalle 14 saranno organizzati giri sui trattori e diverse dimostrazioni.

Alle 16 appuntamento con “Alla scoperta dei caprini”, un momento didattico con dimostrazioni di mungitura e preparazione del formaggio.

La festa proseguirà fino alla sera: alle 19.30 riaprirà lo stand gastronomico, accompagnato dall’intrattenimento musicale.

«Concludiamo la stagione estiva con un evento dedicato a tutte le famiglie – spiega il presidente della Pro Loco, Gionathan Pujia –. Anche quest’anno tantissime aziende, produttori e allevatori locali hanno aderito all’iniziativa».

Il presidente ringrazia in particolare AFZ Azienda Forestale Zanini, Cassina Piatta Valley Ranch, Badi Farm, Azienda Agricola Alpe di Duno e Azienda Agricola Le Cicogne.

Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Pro Loco. Per le prenotazioni sono disponibili i numeri WhatsApp 389 695 2823 (Gionathan) e 348 297 8920 (Martina).

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Pro Loco Montegrino Valtravaglia

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