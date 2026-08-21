Mozzate, madre e figlia insieme alla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia

Da Mozzate alla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia, con una storia che unisce due generazioni e soprattutto un legame speciale: quello tra una madre e una figlia. Sono Simona Forte, 52 anni, e Sofia Granelli, 19 anni, entrambe protagoniste di un percorso nato quasi per caso e diventato, nel tempo, una vera esperienza condivisa. Simona parteciperà nella categoria Over Senior, mentre Sofia ha conquistato il titolo di Miss Reginetta d’Italia Lombardia, guadagnandosi l’accesso alla finale nazionale nella categoria Miss.

Galleria fotografica Madre e figlia da Mozzate alla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 4 di 4

Nella vita di tutti i giorni le due hanno percorsi molto diversi. Simona è consulente finanziario, una professione costruita sulla serietà, sulla responsabilità e soprattutto sulla fiducia e sul rapporto con le persone. Sofia, invece, ha 19 anni, studia Scienze della Comunicazione e sta costruendo il proprio percorso tra moda, fotografia e spettacolo. È modella, hostess e attrice in formazione e guarda con particolare interesse al mondo della recitazione, con il sogno di arrivare un giorno sul grande schermo.

La loro storia nel concorso comincia tre anni fa, quando Simona decide di iscrivere Sofia a Miss Reginetta d’Italia. Per la figlia, che aveva già iniziato da bambina a frequentare il mondo della moda e della fotografia, è l’occasione per tornare a mettersi in gioco con maggiore consapevolezza. Le prime esperienze, però, non sono prive di difficoltà. “Con il tempo ho capito che il modo migliore per affrontare questo tipo di esperienze era semplicemente essere me stessa”, racconta Sofia.

Ed è proprio durante questo percorso che accade qualcosa di particolare. Quando Sofia scopre che Miss Reginetta d’Italia prevede anche una categoria Over, decide di iscrivere a sua volta la mamma. Simona accetta, trasformando quella che inizialmente sembrava una semplice sfida personale in una nuova esperienza da condividere con la figlia. La passerella diventa così un modo per superare alcuni limiti che per anni aveva considerato insuperabili.

Simona e Sofia cominciano a vivere insieme selezioni, backstage, fotografie, emozioni e risultati. E soprattutto scoprono quanto possa essere prezioso condividere un’esperienza di questo tipo. “La cosa più bella è ciò che succede dietro le quinte”, racconta Simona. Sofia la aiuta con il trucco, le dà consigli e riesce spesso a tranquillizzarla; Simona, dal canto suo, cerca di sostenerla e di trasmetterle fiducia.

Ora le attende la finale nazionale. Arriveranno con due storie diverse, due percorsi personali e due categorie differenti, ma con qualcosa che nessun titolo può rappresentare: la possibilità di vivere un momento importante della propria vita una accanto all’altra.