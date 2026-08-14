Musi in Vacanza: quest’estate i cani del Canile di Varese partono in viaggio con i cittadini

Quest’estate anche i cani del Canile di Varese vanno in vacanza: al mare, in montagna, in giro per l’Italia, nelle foto e nelle storie di chi sceglie di portarli con sé.

È l’idea alla base di #MusoInVacanza, la nuova raccolta fondi estiva promossa dal Canile di Varese – LNDC Animal Protection sezione Varese, nell’ambito del progetto Musi di Varese.

Il meccanismo è semplice e partecipativo: con una donazione (a partire da 13 euro) si riceve via mail la cartolina digitale di uno dei cani ospiti del canile. Basta condividerla sui social taggando il canile e, se si desidera, aggiungere il luogo in cui ci si trova in vacanza: così i cani che dal canile non possono muoversi cominciano a “viaggiare” davvero, tappa dopo tappa, portati dalle persone che hanno scelto di aiutarli.

Dietro l’iniziativa c’è una necessità concreta. Mentre la città si svuota, al canile la vita continua ogni giorno: ciotole da riempire, cure da garantire, passeggiate e attenzioni per gli animali che aspettano una famiglia. Ogni donazione a #MusoInVacanza sostiene il lavoro quotidiano del canile e mantiene alta l’attenzione della comunità sul tema dell’abbandono.

L’iniziativa nasce a Varese ma è aperta a chiunque, ovunque si trovi: basta una donazione per ricevere la propria cartolina e portare simbolicamente un Muso di Varese in vacanza per tutta l’estate.

Per donare e partecipare: canilevarese.donareonline.it/Musoinvacanza