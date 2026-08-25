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Musica dal vivo, danza country e stand gastronomici: a Luvinate torna la “Lùna’ Beer Fest”

L’evento è a ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email info@proluvinate.it oppure consultare la pagina Facebook della Pro Loco

Generico 24 Aug 2026
Sagre, Fiere e Feste

28 Agosto 2026 - 29 Agosto 2026

Due serate dedicate al cibo, alla birra e alla musica dal vivo al Parco del Sorriso di Luvinate. Venerdì 28 e sabato 29 agosto 2026 torna la “Lùna’ Beer Fest”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Luvinate Aps con il patrocinio del Comune di Luvinate.

L’appuntamento per entrambe le giornate è a partire dalle ore 19:30. Ad attendere i visitatori ci saranno lo stand gastronomico con “cucina per tutti” e un’ampia selezione di birre.

Ricco anche il programma degli intrattenimenti musicali:

Venerdì 28 agosto: serata all’insegna del country dance con lo spettacolo dei “Jack & Jack”.

Sabato 29 agosto: musica rock dal vivo con l’esibizione della cover band “Final Score”.

L’evento è a ingresso libero. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email info@proluvinate.it oppure consultare la pagina Facebook della Pro Loco.

25 Agosto 2026
Redazione VareseNews
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