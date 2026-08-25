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Musica e sapori in piazza per la “Festa di fine Estate” di Lurate Caccivio

Sabato 29 agosto dalle 18 piazza Alpini e piazza Mercato ospiteranno la serata organizzata da Pro Loco e Consulta Giovanile, con dj set, street food, birra, spritz e mercatini

Birrazzone

Sabato 29 agosto Lurate Caccivio saluta l’estate con una serata di festa in piazza Alpini e piazza Mercato. Dalle 18 è in programma la “Festa di Fine Estate”, organizzata dalla Pro loco Lurate Caccivio insieme alla Consulta giovanile e con il patrocinio del Comune.

La serata avrà come protagonista la musica, con il dj set di DJ Meto e un programma pensato per accompagnare il pubblico fino a tarda sera.

Accanto alla musica ci sarà spazio anche per il cibo. In programma stand con gnocco fritto, tigelle, birra e spritz, oltre a una proposta “drink e shot”.

Durante la serata saranno presenti anche mercatini, per completare l’offerta della manifestazione.

 

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Pubblicato il 25 Agosto 2026
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