Musica e teatro per tutte le età: Compagnia Armonica raddoppia gli open day e apre una sede a Gazzada

Si allarga la rete sul territorio dell’Accademia di Musica & Teatro Compagnia Armonica. In vista della ripresa delle attività per la stagione 2026/2027, la realtà culturale annuncia l’apertura di una terza sede a Gazzada, ad affiancare i punti già operativi a Morosolo (sede principale) e Brinzio.

La nuova sede sorgerà negli spazi dell’oratorio di via Per Azzate 23, nati dalla disponibilità del parroco Don Stefano e in collaborazione con la Comunità Pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce.

I due open day di settembre Per presentare la proposta didattica e consentire agli interessati di conoscere i docenti, l’associazione ha organizzato due giornate a porte aperte, entrambe in programma dalle ore 17.00 alle 19.30:

Lunedì 7 settembre 2026: open day presso la sede principale di Morosolo (Casciago), in piazza Giovanni XXIII, 1.

Mercoledì 9 settembre 2026: open day presso la nuova sede di Gazzada, in via Per Azzate, 23.

Corsi da zero anni in su L’offerta formativa dell’accademia copre tutte le fasce d’età, a partire dalla primissima infanzia con i percorsi di musica neonatale e propedeutica. I corsi spaziano tra diverse discipline e strumenti: teatro, violino, pianoforte, violoncello, sax, flauto traverso, batteria, chitarra e basso elettrico, canto, orchestra, band rock, solfeggio e musicoterapia.

«L’apertura della terza sede rappresenta un passaggio importante per la nostra realtà — spiegano il presidente Francesco Postorivo e il vicepresidente Fabio Sioli —. L’obiettivo resta quello di portare la formazione musicale e teatrale a un pubblico sempre più ampio, partendo dai piccolissimi fino agli adulti, valorizzando i luoghi di aggregazione del nostro territorio».

Per informazioni sui corsi e sulle iscrizioni è possibile contattare il numero 338 844 5758, scrivere all’indirizzo email info@compagniaarmonica.it o consultare il sito ufficiale www.compagniaarmonica.it.