Musica e teatro per tutte le età: Compagnia Armonica raddoppia gli open day e apre una sede a Gazzada
L'accademia estende la propria presenza sul territorio grazie alla collaborazione con l'oratorio guidato da Don Stefano. Il 7 e il 9 settembre due appuntamenti per scoprire l'offerta formativa, dai corsi per neonati alle attività per adulti
Si allarga la rete sul territorio dell’Accademia di Musica & Teatro Compagnia Armonica. In vista della ripresa delle attività per la stagione 2026/2027, la realtà culturale annuncia l’apertura di una terza sede a Gazzada, ad affiancare i punti già operativi a Morosolo (sede principale) e Brinzio.
La nuova sede sorgerà negli spazi dell’oratorio di via Per Azzate 23, nati dalla disponibilità del parroco Don Stefano e in collaborazione con la Comunità Pastorale Santa Teresa Benedetta della Croce.
I due open day di settembre Per presentare la proposta didattica e consentire agli interessati di conoscere i docenti, l’associazione ha organizzato due giornate a porte aperte, entrambe in programma dalle ore 17.00 alle 19.30:
Lunedì 7 settembre 2026: open day presso la sede principale di Morosolo (Casciago), in piazza Giovanni XXIII, 1.
Mercoledì 9 settembre 2026: open day presso la nuova sede di Gazzada, in via Per Azzate, 23.
Corsi da zero anni in su L’offerta formativa dell’accademia copre tutte le fasce d’età, a partire dalla primissima infanzia con i percorsi di musica neonatale e propedeutica. I corsi spaziano tra diverse discipline e strumenti: teatro, violino, pianoforte, violoncello, sax, flauto traverso, batteria, chitarra e basso elettrico, canto, orchestra, band rock, solfeggio e musicoterapia.
«L’apertura della terza sede rappresenta un passaggio importante per la nostra realtà — spiegano il presidente Francesco Postorivo e il vicepresidente Fabio Sioli —. L’obiettivo resta quello di portare la formazione musicale e teatrale a un pubblico sempre più ampio, partendo dai piccolissimi fino agli adulti, valorizzando i luoghi di aggregazione del nostro territorio».
Per informazioni sui corsi e sulle iscrizioni è possibile contattare il numero 338 844 5758, scrivere all’indirizzo email info@compagniaarmonica.it o consultare il sito ufficiale www.compagniaarmonica.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
lenny54 su "Moschea" di via Giusti Varese, Galparoli attacca e parla di regalo politico, Palazzo Estense replica: "È lì da 30anni"
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.